El Tomba apenas empató

Godoy Cruz hizo todo lo posible por acercarse a Boca, pero en la última jugada Banfield se fortaleció y terminó igualando 1 a 1 anoche en el estadio "Florencio Sola" por la 24ª fecha de la Superliga. El equipo del sur bonaerense se puso en ventaja con un gol de cabeza de Enzo Kalinski, a los 4’ del complemento, pero el conjunto mendocino lo igualó con un tanto de Victorio Ramis, a los 25. Con este resultado el líder sigue siendo Boca, con 50 puntos, mientras que Godoy Cruz acumula 47 unidades.

El que se puso a 4 y suma ahora 46 es San Lorenzo, que venció con lo justo en el Nuevo Gasómetro 1 a 0 al descendido Chacarita con tanto de Nicolás Reniero a los 26 del primer tiempo. Además, Talleres, que llegó a los 44, se recuperó y sueña con la próxima Libertadores, al imponerse a Gimnasia y Esgrima de La Plata por 2 a 0 en el estadio "Mario Alberto Kempes" con goles de Aldo Araujo y Junior Arias, ambos en el ST. En la visita, y luego de 5 derrotas consecutivas, Facundo Sava dejó de ser el DT del Lobo.

Otros resultados: San Martín SJ 1 (Claudio Spinelli) – Lanús 1 (Gastón Lódico) y Temperley 2 (Leonardo Di Lorenzo, Emiliano Ozuna) – Vélez 4 (Matías Vargas, Mauro Zárate y Lucas Robertone -2-).



BOCA ANTE NOB

El líder Boca, golpeado por malos resultados y lesiones, buscará un triunfo que le de tranquilidad de cara a la recta final de la Superliga, cuando reciba esta noche a Newell’s, en la Bombonera en la continuidad de la 24ª fecha del certamen. El encuentro se disputará desde las 20 en el estadio Alberto J. Armando, con el arbitraje de Juan Pablo Pompei y televisación de Fox Sports Premium.

Otros partidos: a las 11, Tigre vs. Huracán; a las 13:15, Rosario Central vs. Racing y Atl. Tucumán vs. Unión; a las 17:45, Arsenal vs. River.