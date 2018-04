Inauguran una estatua en homenaje a Raúl Alfonsín

La figura del ex presidente volvió a unir a referentes de Cambiemos tras los chispazos.

BUENOS AIRES, 21 (NA). - Tras los encontronazos de los últimos días, principalmente por los aumentos de tarifas, figuras de Cambiemos coincidieron ayer en un acto de homenaje al expresidente radical Raúl Alfonsín en La Plata, donde volvieron a dar señales de sintonía interna."Gracias a la justicia, la honestidad, el respeto y todos los valores que representa el doctor Alfonsín, hoy nos podemos expresar en libertad en una sociedad plural en la que se escuchan todas las voces", puntualizó el presidente Mauricio Macri en un mensaje difundido en la ceremonia de inauguración de una estatua de bronce del oriundo de Chascomús.El jefe de Estado consideró que "eso no significa que no vaya a haber desafíos", pero remarcó: "Los vamos a enfrentar con las herramientas del diálogo, la verdad y la transparencia para acercarnos a esa Argentina con la que todos soñamos".Del acto en la Plaza Moreno participaron la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal; el vicegobernador local, Daniel Salvador, quien fue impulsor de la iniciativa; el expresidente Eduardo Duhalde; y el jefe de Gabinete, Marcos Peña. También estuvieron los gobernadores de Jujuy, Gerardo Morales; de Mendoza, Alfredo Cornejo; el ministro del Interior, Rogelio Frigerio; la ex ministra Graciela Fernández Meijide; y los dirigentes radicales Alfredo Storani, Facundo Suárez Lastra, Juan Manuel Casella y Ricardo Alfonsín, hijo del exmandatario. En tanto, la líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, fue la principal ausente y en su lugar envió a la diputada bonaerense Maricel Etchecoin, secretaria general de la CC-ARI."El monumento representa el reconocimiento a un demócrata y un recordatorio de quiénes queremos ser nosotros como ciudadanos", señaló a su vez Peña. El ministro coordinador enfatizó que la estatua de bronce, inaugurada a nueve años de la muerte del exmandatario, debe servir de guía para saber "qué tipo de Argentina se quiere, qué mensajes se deben dejar a los hijos y cómo se construye ese país en que todos deben ser protagonistas".El monumento de dos metros de altura fue hecho por el escultor Carlos Benavídez y financiado "gracias a la participación colectiva de argentinos y extranjeros", se informó.La gobernadora resaltó que "Alfonsín gobernó respetando y defendiendo los derechos humanos" y advirtió: "Aquellos que hoy creen que las peleas que se llevan adelante desde el Gobierno provincial y nacional son difíciles y requieren valentía, imagínense cuanta valentía se requería para defender los derechos humanos en el 83".El presidente de la UCR destacó también la presencia de Vidal y subrayó que "significa que Alfonsín es mucho más que una figura del radicalismo, es un prócer de la Argentina, al cual se le debe respeto unánime"."La presencia de Peña y Frigerio, en representación del Gobierno nacional, ratifica nuestro orgullo de participar en este espacio político que es Cambiemos", manifestó el mendocino, protagonista del acuerdo alcanzado este jueves en la Casa Rosada para modificar el plan de aumentos de tarifas en el gas a partir de su propuesta alternativa de facturación.El emplazamiento de la imagen se realizó bajo una ordenanza municipal: el proyecto corresponde al concejal Claudio Frangul y contó con el respaldo del vicegobernador.Durante la inauguración se leyeron mensajes enviados por los expresidentes de Uruguay Julio María Sanguinetti y de Chile Julio Lagos.