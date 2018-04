ATE advierte: o los llaman o hay paro

Ayer se realizó el XXVII Congreso Anual Ordinario de Delegados de ATE Santa Fe en Casa España de la capital provincial, con la presencia de más de 600 referentes gremiales de toda la provincia.

En ese marco, los trabajadores resolvieron por unanimidad facultar al Consejo Directivo Provincial a lanzar un plan de acción con medidas de fuerza en caso de que en los próximos días el gobierno provincial no convoque a la Paritaria Central del Sector Público o no resuelva los reclamos de incorporar la cláusula gatillo en forma automática y compense los meses de enero y febrero y los tarifazos.

“Vamos a hacer lo que tengamos que hacer, siempre convencidos de que lo que se logre será para los/as 40 mil estatales. Porque como dice nuestra querida Madre de Plaza de Mayo `Oti’, la única lucha que se pierde es la que se abandona. Y nosotros la vamos a ganar porque no la vamos a abandonar”, expresó el secretario general del CDP ATE Santa Fe, Jorge Hoffmann.

Además, destacó que “no sólo esta lucha es salarial sino también contra los tarifazos. Por eso instamos al gobernador a que se ponga al frente de la defensa de los santafesinos”.

Cabe señalar que el Congreso vivió emotivos momentos de homenaje a compañeros/as con los que se comparten luchas y sueños, como Madres de Plaza de Mayo, Foro contra la Impunidad y por la Justicia, la comunidad brasilera en Santa Fe por “Lula Livre”, referentes del Movimiento Obrero Santafesino -MOS-: la secretario de la CGT Regional Santa Fe, Sergio Girardi y Patria Mounier, secretaria general del SADOP, ex combatientes de Malvinas y compañeros de trabajo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Mariela Noguera -víctima de femicidio-. Y momentos de algarabía se vivieron cuando en la apertura se realizó un reconocimiento por su aporte al patrimonio cultural santafesino a Los Palmeras, quienes actuaron en la inauguración de Casa España hace 10 años, y la Filarmónica de la provincia, compuesta por muchos afiliados/as.