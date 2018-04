Del Potro no se mete en las elecciones de la AAT

BUENOS AIRES, 21 (NA). - El tenista Juan Martín Del Potro afirmó no estar "involucrado" en las elecciones de la Asociación Argentina de Tenis (AAT) que se celebrarán el próximo 4 de mayo, pero deseó que quien se haga cargo de la entidad lo haga "con un único fin, hacerle bien a este deporte".Del Potro prefirió no entrar en polémicas en el marco de la caliente interna de la AAT que enfrentará a Agustín Calleri (oposición) con José Luis Clerc (oficialismo), en las elecciones presidenciales y abogó por "que haya diálogo", entre los protagonistas. "Sinceramente no estoy involucrado. Solamente deseo que quien tome el mando del tenis argentino lo haga desde el corazón y con un único fin: hacerle bien a este deporte. Creo que con diálogo, como pasó conmigo en su momento, no debería ser tan difícil si todos quieren realmente que la cosa funcione para el tenis y para los más chicos, que son quienes más necesitan de los dirigentes", remarcó el mejor tenista argentino de la actualidad.Asimismo, "La Torre de Tandil" dio por cerrada su relación con el equipo argentino de Copa Davis, tras la obtención del título en 2016: "Ahora le toca a los más jóvenes". "Mi historia es sabida, fui parte de un grupo espectacular con un gran capitán como (Daniel) Orsanic que nos alineó para conseguir un objetivo. Eso quedará en la historia para siempre", indicó el actual número 6 del mundo.Del Potro se expresó de esta manera al dejar inaugurado este jueves un complejo de tenis con su nombre del barrio cerrado Haras del Sur, que consta de seis pistas de tierra batida y en los próximos meses se construirán otras seis. "Cuando se trabaja en familia me gusta mucho más, cuando compartimos valores es mucho más lindo y más fácil trabajar juntos. Es lo que hago en mi día a día y también lo hacen con este tipo de emprendimientos. No me fue tan difícil tomar la decisión de encarar este desafío juntos", dijo el tenista, de 29 años.Por otro lado, se refirió a su actualidad y afirmó que, si bien sabe de la expectativa que generan los buenos resultados obtenidos en los últimos torneos, no se desespera por ser el número uno del ranking mundial. "Sé que con los últimos torneos en los que tuve una buena actuación se generó una gran expectativa, pero no me fijo en la posición. Hoy en día me llena más jugar partidos como los de la final contra (Roger) Federer en Indian Wells". En ese sentido, se refirió a sus objetivos y sentenció: "Primero era ganar un título; lo hice en Acapulco. Después que nunca había ganado un Masters 1000 y en Indian Wells lo logré. Y ahora es la cuestión de ver si puedo llegar a ser número 1 del mundo. Lo entiendo, pero no es algo que me ponga presión".NADAL LE GANO A THIEMEl español Rafael Nadal, número 1 mundial, pasó por encima del austriaco Dominic Thiem, quinto favorito, al vencer por 6-0 y 6-2 este viernes en los cuartos de final del Master de Montecarlo, y jugará por un puesto en la final con el búlgaro Grigor Dimitrov (N.4).En busca de su 11º título en el Principado, Nadal arrasó al considerado uno de los jugadores llamados a poder batirle en la gira de tierra europea, el único que le ganó el año pasado en esta superficie (Roma) y que el jueves había derrotado a Novak Djokovic.Bajo el sol monegasco, Thiem tuvo que esperar hasta el décimo juego para abrir su cuenta. Duró en pista una hora y 8 minutos. Dimitrov batió en el partido anterior al belga David Goffin (N.6), por 6-4 y 7-6 (7/5). El Torneo de Montecarlo se juega sobre tierra batida y reparte algo más de 5.200.000 euros.