San Antonio contra las cuerdas

Los San Antonio Spurs perdieron este jueves su tercer partido seguido ante los Golden State Warriors y quedaron a una derrota de decir adiós a los playoffs mientras los Pelicans, con un estelar Nikola Mirotic, firmaron su tercer triunfo y acarician la siguiente ronda.Los texanos, sin su técnico Gregg Popovich en el banco luego del fallecimiento de su esposa el miércoles, no pudieron ante el mayor ritmo de los vigentes campeones y sucumbieron 97-110 en el que puede ser el penúltimo partido de la carrera del argentino Manu Ginóbili. La campaña de San Antonio ha estado marcada por las lesiones, entre ellas la de su mejor jugador, el alero Kawhi Leonard, quien solo ha disputado nueve choques.Los locales aguantaron hasta el descanso, cuando solo cedían por seis puntos, pero a partir del tercer cuarto los Spurs pagaron el esfuerzo, con un plantel repleto de veteranos. Sin Stephen Curry, lesionado toda la serie, los Warriors no han tenido problemas para imponerse a sus rivales. No en vano, ganaron el primer partido por 19 puntos (113-92), el segundo por 15 (116- 101) y el de este jueves por 13. El estelar Kevin Durant, con 26 tantos, nueve rebotes y seis asistencias, fue el mejor de los vigentes campeones.Ginóbili se marchó sin ver el aro en 16 minutos y el español Pau Gasol se quedó en seis y siete rebotes saliendo también desde la banca. El cuarto juego se disputará de nuevo en San Antonio este domingo a las 16:30.OTROS PARTIDOSEn Nueva Orleans, los Pelicans pasaron por encima de los Portland Trail Blazers 119-102 y acarician las semifinales de la Conferencia Oeste. Los locales ya ganaron sus dos juegos como visitantes en Portland y lideran el tope 3-0. El sábado, de nuevo en su casa, podrían firmar su clasificación.En el primer juego de la velada, los Philadelphia 76ers recuperaron a su pívot estrella Joel Embiid y, con él en pista, volvieron las victorias para su equipo. Los Sixers derrotaron 128-108 a los Heat en Miami y recuperaron el factor cancha.