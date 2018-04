Triunfazo de Quilmes

Argentino Quilmes le ganó 1 a 0 a Unión en Sunchales en el juego que anoche le dio inicio a la quinta fecha del Apertura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol. El gol del “Cervecero” fue anotado por Denis Caglieris a los 37 minutos de la primera parte.En el cotejo de Reserva terminaron igualados 1 a 1.a las 16:00 hs Ferrocarril del Estado vs Ben Hur (Mauro Cardozo), Florida de Clucellas vs Peñarol (Silvio Ruiz), Sportivo Norte vs Deportivo Ramona (Franco Ceballos), Atlético de Rafaela vs Dep. Libertad (Enrique Calderón), 9 de Julio vs Brown de San Vicente (Roberto Franco), Argentino de Humberto vs Deportivo Tacural (Víctor Colman).LasBen Hur 10 puntos; Sportivo 9; Quilmes 9; Brown 8; Peñarol 7; Libertad 7; Ferro 7; Atlético 6; 9 de Julio 6; Tacural 4; Unión 2; Florida 2; Humberto 2; Ramona 1.El programa de la fecha 4 del Preparación: Zona A: Libertad E.C. vs San Martín (Guillermo Tartaglia), Bochazo vs Atlético (M) (Raúl Rodríguez). Libre: Talleres (MJ). Zona B: Santa Clara vs Zenón Pereyra (Rodrigo Pérez), Josefina vs La Hidráulica (Javier Simoncini). Libre: Atl. Esmeralda. Zona C: Roca vs Vila (Gonzalo Hidalgo), Aldao vs Moreno (Claudio González). Libre: Bella Italia. Zona D: Ataliva vs Tiro Federal (Angelo Trucco), Ind. San Cristóbal vs Unidad Sancristobalense (Ariel Gorlino).