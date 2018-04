Narváez quiere hacer historia

Cuando parecía que su carrera como boxeador pertenecía al pasado, Omar Narváez (48 victorias -25ko-, 2 derrotas y 2 empates) tendrá la oportunidad este sábado de coronarse nuevamente campeón mundial ante Zolani Tete. A sus 42 años, buscará encontrar un objetivo que ningún argentino pudo lograr. Ser campeón en tres divisiones.

Narváez logró ser campeón de los moscas en el año 2002. Fue una noche especial, porque su consagración acompañó la reinauguración del Luna Park que volvía a ser parte de las noches mágicas de boxeo. Tras 15 defensas decidió subir una categoría. Instalado en los supermoscas, logró gritar campeón en 2010. En su nueva etapa, logró hacer 11 defensas, hasta caer con una de las grandes estrellas del momento, el japonés Naoya Inoue. El patagónico sorpresivamente logró ser retador del título gallo. Fue en 2011 mientras reinaba entre los supermoscas. En New York cayó por puntos con el filipino Nonito Donaire, en un combate donde la cautela y la avaricia se apoderó de su boxeo.

En Belfast, la capital de Irlanda del Norte, Narváez formará parte de una cartelera interesante. En el SSE Arena, el ídolo celta, Carl Frampton combatirá por el título mundial pluma interino (OMB) ante Nonito Donaire. Zolani Tete será el escollo del argentino. El sudafricano de 30 años (26 peleas ganadas -21 antes del límite- y 3 derrotas) tiene la experiencia de conocer los pormenores de una pelea mundialista. Logró ser rey de los supermoscas y el sábado realizará su segunda defensa entre los gallos. En la conveniencia de la elección, enfrentará a uno de los retadores mas dóciles en el primer nivel. Así como Narváez chocará con el campeón menos peligroso del mercado. Se trata de una pelea a la carta, para los dos protagonistas. Cerca de las 18 hs, Narváez estará sobre el ring, como otras tantas veces. Pero en esta ocasión, mirando la situación desde otra arista. No como campeón, tampoco como un rey. Sino como un soñador que a los 42 años quiere meterse en la historia. La velada será transmitida desde las 17 por las pantallas de TyC Sports y TyC Sports Play.



CUELLAR, EN NY

El ex campeón mundial estadounidense, Gervonta Davis, se enfrenta al ex campeón mundial argentino, Jesús Cuéllar, por el súper campeonato Mundial Súper Pluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), en una reyerta co-estelar, este sábado en el Barclays Center, de Brooklyn, Nueva York. La pelea es organizada por Mayweather Promotions y será televisada por Showtime. Ambos, Davis y Cuellar, ofrecieron sus últimas palabras, previo a su duelo mundialista de la AMB, en una conferencia de prensa, este jueves en Brooklyn. "Entiendo que Davis sea un gran oponente, pero dentro del ring, solo seremos nosotros dos, yendo mano a mano. Sé que va a ser una gran pelea. Esto va a ser toda acción. Espere ver una guerra conmigo levantando mi mano al final de la noche. Voy a hacer lo que sea necesario. El plan es salir y ganar ese cinturón. Hemos tenido un gran entrenamiento y combate para conseguirnos en este puesto. Mis entrenadores trabajaron muy duro para prepararme. Esta pelea es muy importante para mí. Quiero convertirme en un campeón mundial de dos divisiones y tengo la oportunidad que esperé”, dijo el argentino. En la pelea estelar, el cuatro veces mundial estadounidense Adrien "The Problem" Broner regresará a los entarimados para enfrentar al también excampeón mundial californiano Jesse Vargas, en un combate pactado en el peso welter, a 12 rounds. En una atracción especial, el invicto ex campeón mundial Jermall Charlo se medirá al contendor, Hugo Centeno Jr., por el título mundial mediano interino del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).