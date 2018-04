Liberaron al menor acusado por el crimen del colectivero

BUENOS AIRES, 21 (NA) - La justicia de La Matanza liberó al menor que estaba detenido por el crimen del chofer de colectivos Leandro Alcaraz, ocurrido en la localidad bonaerense de Virrey del Pino, y además rechazó los pedidos de excarcelación presentados por las defensas de los otros dos acusados.

Así, según lo decidió el juez de Garantías de La Matanza Rubén Ochipinti, Jonathan Acevedo, de 18 años y Juan Alfonso Gauto, de 25, permanecerán detenidos en la causa.

El magistrado consideró que si los dos imputados son excarcelados podrían entorpecer la investigación y señaló en su fallo que además existe peligro de fuga, según trascendió.

También este viernes, el fuero de Responsabilidad y Juvenil de La Matanza decidió liberar al menor R.O. de 17 años, que había quedado detenido el pasado lunes, aunque continuará vinculado a la causa.

En tanto, Fernanda Herrera, la abogada de Acevedo, pidió la nulidad de la rueda de reconocimiento a su defendido que dio positiva al considerar que su imagen fue ampliamente difundida en las redes sociales y en los medios de comunicación.

Además, la letrada aseguró que Acevedo fue drogado y obligado por otros presos a confesar en el video el asesinato de Alcaraz, mientras que en el primer calabozo en el que estuvo sufrió un intento de abuso sexual.

Herrera dijo, en declaraciones al canal América TV, que esa confesión "se grabó cuando estaba recién ingresado y ante la presión de los compañeros de celda y de las drogas".

También recordó que el detenido no tiene antecedentes penales y aseguró que le dijo que nunca estuvo en la escena del crimen.

La abogada comentó que, tras el incidente, el joven fue llevado a una celda en la que se encuentra solo "y sin ropa, porque se la robaron".

Además de Acevedo, el otro detenido es Juan Alfonso Gauto, de nacionalidad paraguaya y 25 años, y según Herrera, no fue su cliente, como se había dicho, el que apuntó contra él como autor del crimen, sino su amigo, el joven R.O..

Por su parte, Walter Fidalgo, el abogado de la familia de la víctima comentó que apoyan al fiscal de la causa, y que en el expediente que hay varios testigos y pruebas. "El fiscal tiene todo nuestro apoyo y creemos que fue una buena actitud liberar al menor. En la causa hay testigos y pruebas pero sabemos que hay muchos más testigos", comentó Fidalgo en declaraciones al canal de noticias TN.

Antes de concluir, Fidalgo explicó que el menor fue liberado, pero seguirá vinculado al caso y que su excarcelación no implica que no tenga responsabilidad en el hecho. Además, adelantó que podría haber más personas involucradas en el crimen de Alcaraz.

El abogado estaba acompañado por Nélida, la madre de Alcaraz, quien dijo sentir mucho dolor y bronca, pero a la vez esperanzas en la causa y pidió también la colaboración de testigos.

El crimen ocurrió el pasado domingo a las 18:00, a la altura de la localidad de Virrey del Pino, cuando Alcaraz, de 26 años, conducía el interno 103 de la línea 620.

Supuestamente, y según contó un testigo clave que es menor de edad, el chofer discutió con dos pasajeros que se negaban a pagar el boleto y pese a que los llevó hasta su destino, lo mataron.