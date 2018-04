Agroindustria cesanteó a 330 empleados y declaró asueto

BUENOS AIRES, 21 (NA).- El Ministerio de Agroindustria materializó ayer una nueva etapa de su plan de recorte y despidió a 330 empleados, al tiempo que dispuso un asueto para la jornada a fin de evitar conflictos. Mientras el edificio se mantuvo cerrado, el gremio ATE realizó una "vigilia contra los despidos" frente a la cartera que encabeza Luis Miguel Etchevehere.

En las puertas del Ministerio ubicado en la avenida Paseo Colón 982, los gremialistas colocaron fajas con la inscripción "Asueto por despidos". Según supo NA, el Ministerio de Agroindustria despedirá a los 330 empleados en el marco del plan de "reestructuración" encarado por la cartera de Etchevehere.

Para este viernes estaba previsto que comenzaran a llegar los telegramas de despido al 50 por ciento para trabajadores de Capital y el resto de las delegaciones de las provincias. Los despidos no incluyen por el momento a organismos descentralizados como el SENASA y el INTA, aunque no se descartan ajustes en el futuro, supo NA.

En el SENASA, que tiene alrededor de 6.000 empleados en todo el país, no hubo asueto, al igual que en el resto de los organismos descentralizados, pero los trabajadores efectuaron una "asamblea preventiva".

Entre enero y febrero, Agroindustria -que tiene unos 3.500 empleados- ya había aplicado una reducción del 35% en los cargos políticos de esa cartera, que se achicaron de 211 a 138. Además, se aplicó un programa de "ahorros de costos" que permitió reducir las erogaciones en 219 millones de pesos.

Se estima que Agroindustria reducirá 49 millones de pesos durante 2018, distribuidos en una revisión de gastos de estructura edilicia en delegaciones del interior, viajes, viáticos, disminución de la flota vehicular, revisión de contratación de servicios, como así también reducción de alquileres, telefonía, servicios de mensajería y correo.