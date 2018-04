Presentaron un pedido de informes por el viaje de "Lalo" Bonino ¿y se suma otro?

Los concejales Jorge Muriel y Evangelina Garrappa (PJ), presentaron finalmente ayer un proyecto de resolución para que el presidente del Concejo Municipal, Raúl "Lalo" Bonino brinde oficialmente las explicaciones sobre la designación de viáticos para el viaje a Uruguay que realizara la semana pasada. Mientras tanto, ayer se dio a conocer que el macrista le habría indicado en la reunión del martes pasado que habría utilizado con anterioridad el cobro de dinero para otro viaje, en este caso, a Buenos Aires. El proyecto no se trató en la sesión de ayer y se analizará en la comisión del próximo lunes, para luego ser debatido el jueves en el recinto.En el texto del proyecto se le solicita a Bonino "un informe sobre:* Los viáticos recibidos para los viajes que realizó a Buenos Aires y Uruguay, y, incluyendo monto, forma de pago, nota de solicitud justificando el pedido y autorización.* Extracto bancario de los movimientos de cuenta realizadas en oportunidad de estos viáticos mencionados.* Si informó tal como lo requiere el artículo 11º) del Reglamento Interno del Concejo Municipal, la salida del país. Adjuntar copia de la misma.* Otras actividades que haya efectuado en representación de este cuerpo y de las que no hayamos sido debidamente notificados.Ayer,En los considerandos, señalan que "es de público conocimiento el hecho quede este Concejo Municipal, sobre el viaje a Uruguay que realizara el Presidente de esta institución, con viáticos otorgados por él mismo".Asimismo, marcan que "el uso y costumbre de este Concejo desde siempre fue solicitar los viáticos, con una invitación oficial debidamente identificada y una nota a presidencia, con recepción en Mesa de entrada. En la misma debía constar el destino y las actividades a realizar" y que "este Cuerpo no fue notificado debidamente de este viaje ni de la solicitud de los viáticos. Más preocupante es el hecho de que a este Cuerpo no llegó ninguna invitación a ningún tipo de evento"."En reunión privada en la presidencia del Concejo (sin presencia de medios), el presidente del Concejo reconoció este hecho, y contó que se reunió en Montevideo, donde viajó junto a los concejales de Rosario, Roy López Molina y de Santo Tomé, Miguel Weiss Akerley, con el ex presidente uruguayo Luis Lacalle Herrera, con su hijo y actual senador, Luis Lacalle Pou -quien sería candidato presidencial el próximo año-, con diputados nacionales, con autoridades locales de la Intendencia de Maldonado e inclusive con el embajador argentino, Mario Barletta"."Según declaraciones del mismo Presidente, la invitación le llegó por parte de un miembro de su partido, y que el embajador en Uruguay, Ing. Mario Barletta al ser consultado por si se trató de una reunión partidaria, respondió: 'y sí, éramos todos de Cambiemos. No fue una invitación oficial'. También aseguró que no se trató de un encuentro protocolar", destacan."Consideramos que una reunión privada no era el modo de dar explicaciones de un tema que ya tiene relevancia pública, ya que la sociedad rafaelina merece transparencia en los actos de gobierno y en los manejos de fondos públicos. De hecho en este Concejo tenemos la tradición de hacer las reuniones públicas", remarcan y aclaran que "las explicaciones que dio tampoco lograron convencernos, ya que rechazamos de plano que sea solo un problema de comunicación y de tiempo, sino que también creemos que hubo una falta grave de procedimientos".", suman, como dato nuevo, ambos ediles."Consideramos que hechos de esta naturaleza son de gravedad y hacen mal a toda la clase política, recayendo sobre el prestigio de este Concejo Municipal, por estos días frecuentemente cuestionado", concluyen.