Bottaniz vuelve a cambiar

Luego de la anticipada consagración de la Reserva, este jueves Atlético de Rafaela comenzó a prepararse y a mentalizarse con vistas a la recuperación y al compromiso de la 24ª fecha de la PBN que tendrá que disputar el próximo lunes desde las 21 -no será televisado en directo pero si se podrá ver por TyC Sports Play- en Junín ante Sarmiento. En horario matutino, el plantel que ahora conduce Lito Bottaniz llevó a cabo en el predio del autódromo una sesión de fútbol en espacios reducidos donde el nuevo DT dio a conocer los primeros indicios del probable equipo que tratará de cortar la mala racha de 6 fechas sin victorias y 5 sin poder convertir, recordando que la formación albiceleste necesita imperiosamente volver a sumar para mantenerse en el lote de equipos que irán a buscar el segundo ascenso a Primera.En total, el entrenador dispuso un equipo con 3 modificaciones en relación al que viene de caer en el Monumental ante Quilmes y una variante en el dibujo táctico, ya que ahora ensayó con el tradicional 4-4-2. Por un lado, en la última línea, el que retornó fue el rafaelino Rodrigo Olivera en reemplazo de Lucas Blondel, quien llegó a las 5 amarillas, volviendo Oscar Carniello a marcar por el sector derecho. Por otro lado, en el medio, Lautaro Navas conformó el “doble 5” junto a Emiliano Romero en reemplazo del lesionado Facundo Soloa (tiene una distensión de rodilla y rotura de ligamentos, con lo cual se perderá el resto del certamen y tendrá para un tiempo largo de recuperación), mientras que en la ofensiva se produjo la vuelta de Maximiliano Casa, ya recuperado del desgarro que le impidió jugar los últimos encuentros, por Jorge Velázquez. Por su parte, Ramiro Macagno se movió diferenciado a raíz de una leve contractura pero estará a disposición del técnico para el lunes, siendo reemplazado ayer por Nahuel Pezzini, en tanto que Lucas Pittinari, con una molestia en el isquiotibial izquierdo, también trabajó diferenciado y habrá que ver si puede ser tenido en cuenta para el lunes.Por ende, el equipo para el lunes sería, por ahora, con Macagno; Carniello, Olivera, Stefano Brundo y Gianfranco Ferrero; Enzo Gaggi, Navas, Romero y Angelo Martino; Casa y Mauro Albertengo. Este viernes, la Crema volverá a realizar algunos minutos más de fútbol y se verá si se ratifican estos nombres o si hay alguna otra modificación.Durante la Asamblea Ordinaria Anual que se llevó a cabo el miércoles, se dio a conocer que Juan Eluchans, ex jugador de Atlético, le inició un juicio a la institución reclamando una deuda de $ 1.078.700,04 pesos. Vale recordar que el ex defensor de Independiente, entre otros, y que viene de jugar el Federal A en Guaraní Antonio Franco, en agosto de 2015 había sufrido una hernia de disco en la quinta vértebra lumbar cuando militaba en la Crema, una lesión que le demandaba 4 meses de recuperación, venciendo su contrato el 31 de diciembre de ese año.