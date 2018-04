Bonificarán facturas a pequeñas industrias

La secretaria de Estado de la Energía, Verónica Geese, junto a la ministra de la Producción, Alicia Ciciliani, se reunieron ayer con el presidente de la Unión Industrial de Santa Fe, Javier Martín, en la sede del organismo, para anunciar medidas que beneficiarán al sector afectado por el aumento del costo de la energía.Las medidas consisten en la bonificación del 10% de la tarifa de energía eléctrica para las pequeñas demandas industriales (tarifa UI) desde el 1 de abril, subsidios del 50% para las empresas que quieran realizar diagnósticos energéticos y nuevos créditos para inversiones en eficiencia energética.En cuanto a las bonificaciones del 50% para la realización de los diagnósticos energético, Geese anticipó que la próxima semana se explicarán los detalles de su implementación. El objetivo es que las industrias puedan analizar como utilizan la energía en sus procesos. El diagnóstico consiste en relevar todos los consumos, detectar los puntos más críticos y proponer mejoras tendientes a lograr un consumo y uso más eficiente.Al respecto, Geese explicó que "la misma medida de una bonificación del 10% en la tarifa que se aplica para el sector comercial la vamos a aplicar con retroactividad al 1 de abril en lo que es el sector pequeña demanda industrial de la EPE. Es un sector que es bimestral y que forma parte de un entramado del resto de las empresas más grandes, a las que también intentamos beneficiar a través de esta medida y que seguimos trabajando en una serie de medidas que ellos nos han presentado en una serie de reuniones que ya tuvimos".“Las tarifas son una preocupación para toda la Nación, no es un problema de un solo sector o una provincia, por eso estamos asistiendo a los distintos rubros para sostener la actividad económica”, señaló Gesse.En tanto, Ciciliani coincidió en afirmar: “No puede ser que el gobierno nacional quiera recuperar en 2 años lo que este país no hizo en 15 años, el gradualismo debe ser para el costo de la energía. El gobierno nacional debe entender lo que es la emergencia agropecuaria, que implica pérdidas de medio punto del PBI. Esa pérdida es para todo el sistema porque impacta en el comercio e industria. Si hay un problema de este tenor, no pueden estar con la misma política de aumento del costo de la energía"."Hoy el sector industrial, laboral y productivo del país no puede soportar este costo que impone el gobierno nacional. Hoy vemos cómo día a día la EPE está haciendo cálculos para beneficiar a los usuarios”, concluyó la ministra de Producción.Por último, Geese destacó el encuentro con las autoridades de la Unión Industrial de Santa Fe como positivo, donde no sólo se mantiene un diálogo de trabajo conjunto, sino donde también plantearon propuestas para cooperar.