Muriel: "es una falta grave"

Jorge Muriel, uno de los autores del proyecto de resolución en donde se le piden informes a Raúl "Lalo" Bonino sobre el uso de viáticos, en diálogo con "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz) mostró su sorpresa sobre un segundo viaje, en donde Bonino habría usado dinero del Concejo sin avisar."No sabemos a qué fue a Buenos Aires. Esto fue en marzo y nos enteramos de los viáticos el martes, de casualidad. No nos dijo cuánto gastó, tampoco". Quizás haya sido aquel viaje que a la vuelta generó polémica con respecto a si se presentaron o no proyectos de viviendas ante Nación. "Usar fondos del Concejo y que nadie lo sepa, es una falta grave. Y cuando quieren justificarlo, dicen que es una falla de comunicación. Pero la falta grave es haber usado fondos del Concejo para hacer una actividad particular, porque no estuvo notificado el Concejo", remató.