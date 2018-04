Acueducto: "avanzada gestión" para destrabar el crédito con Abu Dhabi

En Febrero pasado, el concejal Lisandro Mársico le mandó una nota al presidente Macri solicitando que se firmara el acuerdo de garantía entre Nación y el Fondo, para permitir la llegada de los U$S 80 millones. Ahora llegó la respuesta desde el Ministerio de Finanzas: "la gestión se encuentra avanzada", dicen. Desde la Provincia reconocen que no se trabó el tema, pero esperaban que fuera más rápido.

FOTO PRENSA ARCHIVO A LA ESPERA./ Los sobres de la licitación, que se abrieron en febrero, aún aguardan el OK de Nación.

Está un poco más cerca la llegada de los 80 millones de dólares provenientes del Fondo de Abu Dhabi que permitirán dar inicio a la segunda etapa del acueducto Desvío Arijón que beneficiará a Rafaela y zona. Pero, todavía no está del todo listo. Mientras tanto, esperan las ofertas económicas la llegada del dinero, para que se puedan adjudicar cada uno de los cinco tramos y finalmente, comenzar la obra que tiene como plazo máximo 24 meses y que tiene un presupuesto de más de 2.600 millones de pesos. Recordemos, además, que se gestionó otro préstamo internacional (ver aparte).Así se desprende de la respuesta que recibió el concejal Lisandro Mársico (FPCyS - PDP) a la carta que le enviara en febrero al presidente Mauricio Macri y en donde le pidiera que interviniera para facilitar el trámite y, por lo tanto, el comienzo de una obra pública clave para el futuro de la ciudad.El pasado 13 de abril, llegó la contestación: con la firma de Carlos Lo Turco, secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Finanzas de la Nación, realizada dos días antes. Allí se dice que "la Dirección Nacional de Proyectos con Financiamiento Externo Bilateral dependiente de este Ministerio de Finanzas, a través del Informe registrado bajo el IF-2018-15569961-APN-DNPFEB#MF ha expresado que las gestiones referentes a la aprobación del financiamiento para el proyecto mencionado se encuentra en curso".Agrega que "en ese sentido ha señalado que el mencionado proyecto que se estructura como Préstamo a la Provincia de Santa Fe, con la Garantía Soberana del Gobierno Nacional, fue oportunamente priorizado por el Jefe de Gabinete de Ministros, y que en concordancia con ello, el mismo se ha incorporado como aval en el marco de la Ley Nº 27.431 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el presente ejercicio".Añaden que "a su vez, se ha informado que como resultado de las diversas instancias de negociación entre el Fondo, la Provincia y las áreas competentes de este Ministerio de Finanzas, durante el mes de marzo del corriente año se arribó a un consenso inicial sobre los documentos de Préstamo y de Garantía".Concluyen diciendo que "la gestión se encuentra avanzada, a la espera de que las autoridades necesarias, luego de lo cual se procederá a dar inicio al trámite de expediente que gestiona el Decreto aprobatorio de la Firma del Convenio de Garantía.LA MIRADA DE LA PROVINCIAEl Ministro de Economía de la Provincia, Gonzalo Saglione, confirmó esta novedad: llegaron a un acuerdo con el Convenio de Garantía que tiene el OK del Ministerio de Finanzas de la Nación. Ahora tienen que hacer el trámite de la aprobación que los autoriza a firmarlo, un decreto que debe llevar la rúbrica del Presidente"."La verdad es que para mí viene todo más lento de que que debiera ser, pero no se ha estancado el trámite, sino que se ha ido avanzando en las diferentes oficinas intervinientes. Esto debiera ser mucho más ágil de lo que viene siendo y de lo que quisiéramos", señaló el funcionario provincial en contacto con LA OPINION.LA CARTA DE MARSICOEl 17 de febrero de este año, Mársico envió una nota dirigida al presidente Mauricio Macri en donde en primer lugar, hacía un raconto de todo lo acontecido hasta ahora en cuanto a las gestiones del acueducto y la importancia que tiene para nuestra ciudad y otras 14 localidades.Según ha informado el ministro de Economía Gonzalo Saglione, a los fines de que el préstamo proveniente del Fondo de Abu Dhabi se pueda concretar, hace falta que el Gobierno Nacional, acuerde la garantía con el Organismo y se firme el instrumento, negociación que depende, en gran medida, del Ministerio de Finanzas de la Nación. Sr. Presidente: le pido que requiera a las áreas nacionales competentes que aceleren el trámite burocrático precedentemente citado; ya que hace desde el mes de junio de 2017, que el préstamo fue notificado por parte del Directorio Ejecutivo del Fondo y desde ese mismo momento, se estaba en condiciones de consensuar el texto del acuerdo de garantía", decía Mársico.