Tarifazos: un centenar participó del "ruidazo"

(Redacción LA OPINION). - En la noche de ayer, en la Plaza 25 de Mayo, un grupo de rafaelinos (entre los que se contaban partidos políticos de izquierda, ediles del PJ, movimientos sociales y público en general) se plegó a la movida nacional para reclamar con un "ruidazo" en contra de las fuertes subas de tarifas aplicadas desde el Gobierno Nacional y que se replicaron en cada uno de los territorios argentinos. Además de manifestarse en la plaza, también realizaron una movilización.La clase media rafaelina parece no verse lo suficientemente indignada para reclamar en contra de esta medida: hace algunos días, hubo una manifestación de comerciantes frente a las oficinas de la Empresa Provincial de la Energía. No superaron la decena. Ayer, cerca de un centenar de personas se plegó a una campaña que tuvo difusión a nivel nacional y que recibió algunos apoyos de personas que pasaban por calle 9 de Julio y Lavalle, haciendo sonar sus bocinas.En la manifestación también se estaban juntando firmas para solicitar un proyecto de resolución a partir del cual se declare la "emergencia tarifaria en servicios públicos" en nuestra ciudad. Aunque, el alcance de la medida es discutible, dado que como servicio público solo podría contarse el transporte público de pasajeros y tiene un incremento automático (aunque sujeto al visto bueno del Concejo) que regirá a partir de mediados de este año. Una de las posibilidades es que se hagan presentes en la sesión del día de hoy del Cuerpo Legislativo.Uno de los vecinos presentes comentó a LA OPINION "en Rafaela es buena la concurrencia". Otro, se vio decepcionado con la escasa convocatoria para un tema tan preocupante.En cuanto a lo sucedido en el Congreso, uno comentó: "a ellos lo único que le importa es el grupo de amigos y dejan a la gente con la opción de pagar la luz o poner la comida en la mesa. Es vergonzoso... Acá hay boletas de luz de kiosco que llegaron de $ 11.000. Es irracional e irracionable. Esto no es culpa de Lifschitz ni de Castellano: es de Macri".