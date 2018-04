La UOM convocó a un paro para el 3 de mayo

El secretario general de la UOM, Antonio Caló, anunció ayer un paro nacional de los metalúrgicos para el 3 de mayo próximo que incluirá una movilización a la Plaza de Mayo, tras fracasar las últimas reuniones paritarias para fijar el aumento salarial del sector.No obstante, existe la chance de que finalmente la medida de fuerza no se concrete en caso de que se llegue a un acuerdo con las cámaras empresariales en una nueva audiencia que se fijó para el próximo lunes en el Ministerio de Trabajo.En caso de llevarse a cabo la medida de fuerza, en Rafaela se sentirá sustancialmente considerando la importante cantidad de empresas metalúrgicas, desde las fábricas de autopartes hasta las de implementos agrícolas.Caló hizo el anuncio luego de que la medida de fuerza fuera aprobada en el congreso de la UOM que se realiza en Mar del Plata con la participación de unos 300 delegados de todo el país, entre ellos el titular de la Seccional Rafaela, Roberto Oesquer.Este sindicato busca un incremento salarial en torno al 20% y romper así la pauta del 15% que alienta la Casa Rosada, la cual ya firmaron algunos gremios de peso como Comercio, UTA, UOCRA y Luz y Fuerza.En ese marco, la UOM confirmó desde la ciudad balnearia la huelga del jueves 3 de mayo, pese a que los delegados de algunos distritos presentaron mociones para que el paro se realizara el lunes próximo, mismo día en que se realizará la próxima reunión paritaria.Al respecto, en declaraciones a Cadena 3, Caló pidió a sus representados "responsabilidad" y "no tirar tiros al aire", de cara a la nueva reunión convocada en la sede de la cartera laboral. El 3 de mayo, según lo aprobado en el congreso, se concretará el paro por 24 horas a partir de las 10:00, con movilización a Plaza de Mayo y a las principales plazas de las distintas seccionales del país.Caló dijo que las negociaciones paritarias con los empresarios "están estancadas luego de cuatro reuniones", y calificó como "una burla" la última oferta de aumento, que prevé un 12% "en tres tramos de 6, 3 y 3 por ciento, entre abril y noviembre".La UOM reclama un haber inicial de 17.000 pesos, que representa el valor aproximado de la canasta básica, en medio de una paritaria clave porque se trata del principal gremio industrial y además se anticipa a la discusión de otros sindicatos menos dialoguistas con la gestión de Mauricio Macri, como el de Camioneros de Hugo Moyano.En tanto, Caló no se mostró muy optimista de cara a la reunión del lunes con los empresarios, al considerar que "van a mantener su postura" y señaló que al congreso de Mar del Plata le hubiera gustado llevarle a los delegados un "preacuerdo" salarial.Sobre los acuerdos alcanzados por otros gremios en torno al 15%, el dirigente destacó que "cada sector toma sus decisiones y lo hace de acuerdo a sus salarios" y, en referencia a los metalúrgicos, planteó: "Si yo tengo un sueldo de 13 mil pesos, no me sirve firmar un acuerdo del 15%".