Podrían tratar hoy el pedido de informes hacia Bonino

(Redacción LA OPINION). - Los concejales de la ciudad tendrán hoy una nueva sesión ordinaria a partir de las 13, mientras que una lupa se posó sobre el sexto piso luego de conocerse el pedido de $ 20.000 para viáticos de Raúl "Lalo" Bonino, presidente del Cuerpo Legislativo, para costearse un viaje a Uruguay, al cual reconoció que no avisó a sus pares. Mientras tanto, "memes", videos, canciones se viralizaron en las redes sociales.En ese marco es que los ediles del bloque del PJ presentaron en la jornada de ayer un pedido de informes, para que Bonino conteste por escrito qué es lo que sucedió, algo a lo que se dedicó en la mañana de ayer a hacer en diferentes medios.Anoche, la duda persistía: si tratarlo en la presente jornada o bien enviarlo a comisión y poder hacer público el debate que se dio el martes, en Presidencia y a puertas cerradas. Allí, muchos concejales demostraron su disconformidad con las explicaciones dadas. E, incluso, se enteraron de algunos otros gastos de similares características.La importancia del tema y la necesidad de dejar en claro la transparencia en el manejo de los fondos públicos del Concejo Municipal son motivos más que suficientes como para que se solicite el tratamiento sobre tablas de un proyecto que ingresa fuera de término. En especial, cuando se han tratado sobre tablas puntos tan lejanos como el antisemitismo en Polonia. Claramente repudiable, pero que no requería de la premura (como en este caso) del Cuerpo Colegiado de nuestra ciudad."NO ME ARREPIENTO"En declaraciones a "Algo dirán" (FM Galena, 94.5 Mhz), Bonino indicó que "tomé asesoría con la contadora del Concejo. No fui a pedirle plata a ella, sino que fui a preguntarle cuánto me correspondía. Se hizo una transferencia que se acreditó el día lunes, no fue usado el dinero", dijo.Ante la consulta sobre quiénes son los que tenían que firmar para que se autorizara el pago del dinero, respondió: "el Presidente es el que autoriza. No hay regla establecida". "¿Te autorizaste la plata a vos mismo?" "Sí, básicamente. El criterio del manejo del dinero es a criterio del Presidente. Pero no lo dispongo yo, sino que viene desde antes. Pero no hice nada a espaldas, se lo iba a demostrar. No hubo mala fe ni intención de malversar fondos públicos", respondió."Reconozco el error de comunicación pero reafirmando la labor y la correspondencia del tema de viáticos en la representación del Concejo. A nivel personal, me hizo mucho daño. A nivel político no tengo capacidad para medirlo. Lo importante es dar la cara y decirle a la gente las cosas. No me arrepiento: tanto el viaje como el ejercicio como concejal, lo justifican. Me arrepiento de no haberlo comunicado como correspondía, pero no del viaje", completó.EL ORDEN DEL DIALo que sí se sabe es que tratarán un pedido hacia ASSA por la situación de los micromedidores y otro al Ejecutivo sobre un control de plagas y otro sobre las medidas implementadas por ruidos molestos. Asimismo, se solicitará una capacitación continua al personal de la GUR y se adherirá a la Ley Nº 13190 de celiaquía. Por otra parte, condonarán la deuda por iluminación a la Escuela Nº 428 "Luisa Raimondi de Barreiro".Finalmente, el tema que más repercusiones traerá: la incorporación de la licencia especial por violencia de género en el ámbito del Municipio.