Rueda gigante en Rosario: único detenido absuelto

Absolvieron al único procesado por la tragedia en La Vuelta al Mundo en el parque Independencia de Rosario. El exdirector de Inspecciones del municipio quedó desvinculado del hecho y ya no quedan acusados por el episodio registrado en agosto de 2013 cuando se produjo la muerte deJorge García Cupé, defensor de Gregorio Ramírez, relevó de responsabilidad al exdirector de Inspecciones de la Municipalidad, y afirmó que un informe técnico "reveló que la falla en el mecanismo de la góndola que se precipitó era imposible de detectar por parte de los ingenieros".En el siniestro ocurrido el 10 de agosto de 2013, fallecieron Melanie y Florencia Aranda, dos hermanas de 12 y 14 años, ambas radicadas en nuestra ciudad, en el barrio Villa Podio, quienes habían ido a Rosario por la celebración del Día del Niño. Las chicas iban en una de las góndolas de la rueda gigante que se desprendió y cayó al vacío desde gran altura.En declaraciones al programa "Zysman 830", el abogado remarcó que la causa judicial por el siniestro ocurrido en el International Park "es interesante a partir de detalles técnicos que proveyeron al Tribunal los especialistas del Instituto Nacional de Tecnología Industrial".Según el defensor de Ramírez, se trata de "un dictamen muy completo, que estableció que el foco del conflicto estaba en la entraña de la máquina. Sería un defecto de construcción de la máquina que no preveía la existencia del doble mecanismo de seguridad". En ese sentido, García Cupé agregó que el informe menciona que "aun cuando varios ingenieros estuvieran observando puntualmente el mecanismo, no hubieran podido detectar que un mínimo desplazamiento de un milímetro podría generar el desprendimiento de la canasta"."En este entendimiento, el juez analiza y dice que el incumplimiento de los deberes de funcionario público es un delito penal en el que el individuo se sustrae voluntariamente a cumplir con sus obligaciones. No estaba en las obligaciones de Ramírez llegar al control puntual que hubiera cumplido, inclusive teniendo que desarmar completo un mecanismo de alta complejidad en cada una de las inspecciones que realizaba el ente municipal", agregó García Cupé. (La Capital).En ocasión de ocurrir esta tragedia en Rosario, que afectó directamente a nuestra ciudad, se había publicado lo siguiente: La tragedia volvió a sacudir a Rosario. Una cabina del juego conocido como "La Vuelta al Mundo", del parque de diversiones ubicado en bulevar Oroño casi avenida 27 de Febrero, en el tradicional Parque de la Independencia, cayó desde más de 25 metros de altura con varias personas a bordo, lo que ocasionó la muerte de dos mujeres menores y siete heridos. El accidente en el parque de diversiones ocasionó la muerte de Melanie y Florencia Aranda, de 12 y 14 años respectivamente, oriundas de la ciudad de Rafaela.Testigos del accidente aseguraron que el carrito comenzó a ceder y pese a los esfuerzos del encargado del mecanismo, la rueda no pudo ser detenida a tiempo y el carro cedió y cayó. Una fuente policial confirmó que los fallecidos ocupaban el carro que se desplomó desde 25 metros.