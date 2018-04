Turismo: anuncian fuertes inversiones

BUENOS AIRES, 19 (NA). - El presidente Mauricio Macri inauguró ayer la XVIII Asamblea Anual del Consejo Mundial de Viajes y Turismo en la ciudad de Buenos Aires, donde se anunciaron inversiones por 1.900 millones de dólares en la Argentina para los próximos cuatro años en el sector.En presencia de empresarios del sector de distintos países, Macri remarcó que "el turismo es pura potencia" para la Argentina y aseguró que "no para de crecer" generando "empleo de calidad" y rompiendo el "récord" en vuelos y ocupación hotelera."Los queremos como socios en esta etapa de desarrollo en la que tiene mucho para ofrecer", apuntó el Presidente en el Hotel Hilton al abrir junto al ministro de Turismo, Gustavo Santos, este importante foro internacional de la industria turística que por primera vez se realiza en Sudamérica.Desde allí, el jefe de Estado remarcó el crecimiento de la cantidad de "turistas extranjeros en el último año", afirmó que "en 2017 hubo 1,5 millón más de pasajeros que en 2016" y subrayó que "todo el mundo empieza a mirar a la Argentina como un destino atractivo e interesante"."Rompimos el récord de vuelos y ocupación hotelera", sostuvo Macri, quien además aseguró que "es un sector que crece desde hace 18 meses", luego de precisar que en Semana Santa el nivel de turistas alcanzó los 2,2 millones y el impacto económico fue un "70 por ciento superior al del año anterior".Destacó que esto significa "más mesas ocupadas, más viajes para los choferes, más consumo en supermercados y shoppings, más gente yendo a espectáculos, y más trabajo de calidad", y remarcó la importancia que tiene el turismo para un gobierno que "asumió como principal objetivo reducir el índice de pobreza".Macri se refirió especialmente a "las reformas del sector aerocomercial", a través de la denominada "revolución de los aviones", con nuevas rutas y la remodelación de 19 aeropuertos en todo el país."El trabajo es un objetivo central y prioritario. En ese sentido el turismo es desarrollo. Nos da la posibilidad de verdadera transformación en todo el país", apuntó y destacó algunos centros turísticos como Cataratas, Valles y quebradas del Norte, Los Glaciares, playas patagónicas, bodegas de cuyo, sin omitir hacer una mención a la "amabilidad de los argentinos" para recibir a los turistas.En el marco de la actividad, el Presidente se reunió con miembros de Global Summit of the World Travel and Tourism Council (WTTC por sus siglas en inglés), junto a los CEO de las principales empresas de la industria turística del mundo, en tanto que el presidente de la entidad, Christopher Nasetta, anunció una inversión de 1.900 millones de dólares en Argentina para los próximos cuatro años."No podríamos estar más satisfechos de ser testigos inmediatos de los beneficios de la inversión que se está llevando a cabo en este lugar. En total, a lo largo y ancho de este país, el sector de viajes y turismo respalda 1,8 millones de empleos hoy en día y esperamos sumar otros 300.000 durante la próxima década", subrayó Nassetta.El encuentro reunió a más de 800 líderes ejecutivos de las principales empresas internacionales de la actividad y a los ministros del sector de los países miembros del G20.