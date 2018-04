Para EPE, "Santa Fe no tiene la energía más cara del país"

En la mañana de ayer la EPE convocó a las 9 horas para hablar con el periodismo local, siendo la "orden" bajada de un encuentro informal para luego hacer entrevistas, pero comenzó 25 minutos después de lo previsto...

Aparecieron en escena tres integrantes del directorio de la EPE: Fabián Bastía (vicepresidente), Mauricio Weibel y Daniel Rossi (directores vocales), y Julio Tascón jefe de la sucursal Rafaela (abarca los departamentos Castellanos, San Cristóbal y 9 de Julio), transformándose en una conferencia de prensa.

"Con el escenario de la modificación permanente de los cuadros tarifarios a partir de la quita de subsidios que se viene estableciendo con el cambio de políticas económica y energética en los últimos dos años a partir del 1 de febrero de 2016, siendo nuestra empresa una distribuidora de energía, esta quita de subsidios impacta de una manera directa. Sabemos de la situación que se vive en el país y cómo ha incidido, las inquietudes que tienen los usuarios residenciales, comerciales, industriales y grandes", expresó Bastía.

Y agregó: "en Santa Fe se han inaugurado un promedio de casi tres estaciones transformadoras por año, hemos comprado una en el 2016 y en 2017 nos entregaron un móvil, que esta sucursal fue la primera en usarla porque cuando se quemó la estación transformadora en Arrufó fue llevada allí. Estas inversiones las hacemos con el componente de la factura final. Santa Fe hoy tiene la mejor calidad del servicio del país, pero se puede mejorar. Nunca vamos a pagar igual que Edenor y Edesur porque tienen 600-700 clientes por km2; en cambio Santa Fe tiene 11 clientes por km2 y es muchísimo más costoso".

Rossi señaló que a partir de 2011 la Provincia saca el famoso decreto 449 para contemplar las tarifas sociales, actualmente hay unas 350.000 sobre un universo de más de 1.200.000 usuarios. Bastía agregó que tienen líneas por 55.000 km entre baja, media y alta, y un 10% en manos de cooperativas (en Córdoba el 35%); la sucursal Rafaela se extiende hasta Gato Colorado (casi al límite con Chaco).

Este cronista de LA OPINION preguntó por qué Santa Fe tiene la energía más cara del país, según un estudio publicado por diario La Nación, respondiendo Bastía (primo del Polaco que jugó en Atlético) que "no es la más cara, les entrego información por escrito para que no se queden con mi palabra. Si ingresan a la Secretaría de Energía de la Nación ven la comparación de mes por mes dónde estamos ubicados; nuestro cuadro tarifario ya tiene la actualización del wat para todo el 2018 que fue del 12,9%, que cargamos en el mes de febrero, y otras distribuidoras van a tener el aumento del wat progresivamente. Nuestros cuadros tarifarios no se van a mover por este año. Son más caros que nosotros EPEC (Córdoba) y somos un poco más barato que Entre Ríos, para comparar ya que estamos en la región Centro".

Las copias entregadas a los periodistas estás las tarifas medias residenciales de febrero de 2018, con un ranking de la más baratas hasta las más caras: 1) SPSE (Santa Cruz) 1,67 $/kwh, 7) Edenor 2,44, 8) Edesur 2,46, 25) EPE (Santa Fe) 4,25, 26) EPEC (Córdoba) 4,46, 27) EDEN (norte y centro de la provincia de Buenos Aires) 4,78 y 28) EDES (sur de la provincia de Buenos Aires) 5,03.

"Los directores de la EPE, la Secretaría de Energía y el Gobernador son los únicos que fueron a decirle a Macri esto así no, sin compartir la quita de subsidios salvajes; la misma Carrió le está diciendo basta", se defendió el Vicepresidente de la EPE.

Este diario le consultó sobre la empresa, la cantidad de empleados, si los sueldos son elevados, respondió que "en 1998 había casi 5.000 empleados, hoy hay más 3.700, hay un convenio colectivo nacional para los sueldos. Es una empresa eficiente que puede mejorar, no tenemos sobredimensión y nos faltan empleados". Según Tascón, en la sucursal Rafaela faltan 200 personas.

Otra de las consultas periodísticas fue sobre los 60 cortes diarios que hay en la empresa, señalando Bastía que "es un comentario fuera de contexto y no tiene que ver con la realidad". Tascón dijo que "hay 3, 4 o 5 por día en la sucursal por deudas viejas y se llega a un acuerdo con el cliente de la manera más conveniente".