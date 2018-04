Provincia admite inflación y por eso mejoró la oferta a docentes

Sí, pero no. El Gobierno de la Provincia de Santa Fe tuvo que reconocer a regañadientes que la inflación fue superior incluso a la propuesta presentada, una de las mejores del país (lo que no quiere decir que satisfaga las demandas de los trabajadores), aunque no alcanzó para superar los tarifazos que abollaron a los bolsillos.

Habían quedado encorsetados con el decreto y es por eso que no podían ofrecer más del 18% global. Pero podían mejorar algunas condiciones. Y eso fue lo que le presentaron a los docentes en la reunión paritaria del día de ayer.

Por ejemplo, con la cláusula gatillo: ante la posibilidad de que el 9% de aumento se vea superado mucho antes que se pague el otro 9% (en septiembre), el Gobierno se comprometió a un seguimiento mes a mes y activarla cláusula antes si es necesario.

"Hubo un cambio de escenario y no hubo un control de la inflación por parte del gobierno nacional, lo cual nos llevó a pensar que la cláusula de ajuste podría empezar a operar entre los dos aumentos salariales", consignó la ministra de Educación, Claudia Balagué, al salir de la reunión. Y agregó que "habrá un análisis de esa cláusula y si es necesario, una recomposición".

"Como lo venimos diciendo y lo dice nuestro gobernador Miguel Lifschitz: no queremos que los docentes pierdan contra la inflación", destacó Balagué.

Además, la provincia tuvo en cuenta "el congelamiento" del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) y, por tal motivo, decidió otorgarle a cada maestro la suma de 300 pesos -a mitad de año ascenderá a 370-, retroactiva a enero, en concepto de materiales didácticos. "Es una forma de recomponer esta situación que atraviesan los docentes con estos fondos nacionales y, además, garantizar que tengan esa suma en el bolsillo", destacó.

A su vez, la funcionaria provincial indicó que no se abonará el aumento por planilla complementaria hasta que no se acepte este último ofrecimiento, al tiempo que tampoco se descontarán los días de paro en caso que la respuesta gremial sea favorable.





LOS PASOS DE SADOP

Luego de la reunión paritaria, desde el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) emitieron un comunicado en donde afirman que la nueva oferta salarial "contempla algunos de los puntos solicitados en encuentros anteriores. Esta propuesta será detallada y analizada con los delegados y delegadas sindicales que se reunirán mañana (por hoy) miércoles 18 a las 9hs en la sede sindical de la ciudad de Santa Fe. La asamblea resolutiva se llevará adelante el viernes 20 de abril, luego de que los delegados debatan y voten en sus instituciones educativas con sus compañeros y compañeras por la aceptación o rechazo de la oferta".