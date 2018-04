Bancarios cumplieron su primer día de paro

La Asociación Bancaria cumplió ayer en nuestra ciudad y en todo el país la primera jornada del paro nacional de 48 horas. Tanto los bancos públicos como los privados no abrieron sus puertas, y otra vez se notó ese cese de actividad en el centro de la ciudad.

En total, más de 4.500 sucursales de todo el país no abrieron sus puertas y en las principales capitales, autoridades y afiliados del gremio marcharon y realizaron distintos actos, pidiendo el aumento salarial del 15% ofrecido por las entidades.



PALABRA MAYOR

El secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, aseguró que la medida de fuerza tuvo un acatamiento del 90% y advirtió que el conflicto continuará si las cámaras empresarias no aceptan dar una suba salarial mejor de la que proponen en la actualidad.

"Nos han ofrecido reducir a 50% el día del bancario, eliminar una bonificación y un 15 por ciento entre tres cuotas sin cláusula gatillo. En esos términos es inaceptable, porque se eliminan rubros y el aumento es bajo, el Banco Central habla de una inflación de 20,3 por ciento", sostuvo el sindicalista en declaraciones a radio La Red.

En el marco del paro, que continuará este miércoles, los trabajadores marcharon por la zona del microcentro porteño que concentra una gran cantidad de bancos, y culminaron con un acto sobre un escenario montado en la esquina de avenida Corrientes y Reconquista.

Allí, Palazzo, alertó: "Si no corrigen esa actitud perversa, chantajista y extorsionadora, vamos a seguir en la calle y seguiremos haciendo los paros que tengamos que hacer hasta que den un acuerdo digno".

"Hacen listados de los que adhieren al paro, buscan quebrar la medida poniendo cajeros automáticos hasta en los kioscos, pero aquí nos tienen, con un paro de más del 90% de acatamiento y los bancarios en las calles de cada capital de provincia", afirmó.

Previamente, en declaraciones radiales, sostuvo que el gremio acercó posiciones con la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) y la Asociación de la Banca Especializada (ABE), pero se mantienen muy fuertes las diferencias con la Asociación de Bancos Públicos y Privados (AABAPRA) y ABA, de los internacionales.

Estas cámaras representan a 76 bancos públicos y privados que operan unas 4.527 sucursales, con miles de cajeros automáticos y terminales de autoservicio.

"Hubo reuniones con algunos presidentes de Cámaras y Bancos, hay Cámaras que están de acuerdo con nosotros. El paro es por las negociaciones negativas. La Banca extranjera es la más complicada", explicó Palazzo.

El gremialista consideró que la inflación es "difícil de domar" y señaló que hay un "pronóstico equivocado de la gestión de Mauricio Macri o mala praxis en algunos casos, o mintieron por estar en campaña electoral".

"Me parece que se subestimó el tema de la inflación, si avanza en un tema de tarifas y los subsidios, iba a dar un tema inflacionario, los economistas le tendrían que haber avisado.

Si liberas el dólar los precios aumentan. Los economistas le advirtieron y Macri mintió", dijo.