Desde el GSS informaron que es la primera aseguradora del país en contar con un programa integral de beneficios para sus clientesCon el lanzamiento de Sancor Seguros Beneficia, la aseguradora se transformó en la primera de su rubro en contar con un programa de beneficios para los asegurados, quienes a través del mismo pueden acceder a premios, descuentos y experiencias.Los clientes, una vez adheridos, suman puntos mensualmente y de forma automática en base al monto que paguen en concepto de pólizas. Además, se contempla un plus de puntos ante determinadas situaciones, como renovación de póliza o nueva contratación, cumpleaños y fechas especiales, baja siniestralidad, antigüedad como cliente, entre otras.“Con esta propuesta no solo queremos premiar a nuestros asegurados por habernos elegido, sino que también buscamos asociar al seguro con situaciones positivas, bajo la premisa de que ahora, con tu cobertura de Sancor Seguros, te pasan cosas buenas todos los días. A diferencia de otros programas que existen en el sector seguros, el nuestro no premia solo la captación de nuevas pólizas sino que también brinda puntos a los asegurados por su fidelidad y permanencia”, señaló Osiris Trossero, Director de Relaciones Institucionales del Grupo.Para dar forma a una propuesta integral y luego de una primera experiencia con su Programa de Millas junto a Aerolíneas Argentinas, Sancor Seguros sumó otros partners reconocidos y referentes de distintas industrias, como YPF, Mercado Pago, Howard Johnson, Valija Chica y Tije Travel.Para más información, ingresar a www.sancorseguros.com.ar.