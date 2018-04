SanCor CUL informa ante el retiro de productos de la venta

En reciente parte de prensa SanCor Cooperativas Unidas Ltda., hizo saber que ante la divulgación de una información periodística que da cuenta del retiro del mercado de once lotes de yogur marca SanCor Yogs, quiere dejar claramente establecido ante las autoridades y la opinión pública que:- Los productos SanCor Yogs no son elaborados, ni -actualmente- distribuidos por SanCor Cooperativas Unidas Ltda., sino por la empresa Alimentos Refrigerados S.A., sociedad que adquiriera oportunamente el negocio de yogures, flanes y postres incluyendo la marca aludida de yogures.- Por ello, la responsabilidad por la elaboración y distribución de los yogures y, en este caso, del retiro del mercado de los yogures, corresponde a Alimentos Refrigerados S.A. -titular de esos productos y de la marca citada- y no a SanCor Cooperativas Unidas Ltda.Agradecemos la comprensión de las autoridades y consumidores y ratificamos nuestro compromiso con la calidad de los productos que nosotros elaboramos.