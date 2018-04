Jugadoras rafaelinas en el seleccionado Sub 21

El seleccionado Sub 21 de damas de la Federación del Oeste Santafesino de Hockey participará del Nacional Zona Campeonato del jueves al domingo en Mar del Plata. El equipo será dirigido por Nicolás Navarro y estará integrado por las siguientes jugadoras: Paula Bartmus (Ben Hur), Camila Bertolini (Atlético de Rafaela), Brenda Bartizaghi (Sarmiento de Humboldt), Florencia Bustamante (Ben Hur), Gretel Dutruel (Juventud de Humboldt), Erika Dettler (Libertad de San Francisco), Yanet Obregón (Sarmiento de Humboldt), Rocío Herrera (Unión de Sunchales), Sofía Lelli (Ben Hur), Natalia Mansilla (9 de Julio de Morteros), Valentina Mensa (Atlético San Jorge), Nerea Peralta (Sportivo Norte), Antonella Pérez (Bochazo de San Vicente), Danei Lauxmann (Sarmiento de Humboldt), Florencia Schonfeld (Belgrano de Sa Pereira) y Yazmín Torres (Bochazo de San Vicente).El itinerario de partidos del seleccionado es el siguiente: Jueves a las 9 vs Federación Cordobesa de Hockey y a las 16 vs Asociación del Litoral (Rosario).El viernes, a las 9, vs Asociación Mendocina. A las 16 vs Asociación Tucumana. Sábado 10:45 vs Federación de Santiago del Estero.SPORTIVO VOLVIO A GANARDe manera parcial se jugó el domingo la tercera fecha del torneo de damas de la Federación del Oeste Santafesino de Hockey. Por la Zona A1, 9 de Julio de Morteros se impuso a Atlético San Jorge por 2 a 1 en el único encuentro disputado. Los goles del ganador fueron convertidos por Virginia Irazoqui y Camila Manera, mientras que Valentina Mensa anotó para San Jorge.También hubo un solo partido en la A2, en el cual Sportivo Norte venció como visitante a Moreno de Lehmann por 1 a 0, con gol de Antonela Bravo y mantiene el puntaje ideal en la punta del grupo. En Intermedia ganó Moreno 1 a 0.