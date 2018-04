“Peña” en el cierre

Anoche se cerró la cuarta fecha del Apertura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol con la victoria de Peñarol ante Unión de Sunchales por 1 a 0 gracias al gol de Luis Boiero, de penal, a los 21m del complemento. Vale recordar que el partido se jugó en cancha del Deportivo Bella Italia, donde el elenco de la “V” azulada hace las veces de local al tener su estadio suspendido.En Reserva ganaron los “Bichos Verdes” por 2 a 1., a las 21:30 hs Unión vs Quilmes., a las 16 hs Ferro vs Ben Hur, Florida vs Peñarol, Sportivo Norte vs Ramona, Atlético de Rafaela vs Libertad, 9 de Julio vs Brown, Arg. Humberto vs Dep. Tacural.El partido entre Vila y Aldao, suspendido por lluvia a los 20m PT el pasado viernes, se completará este miércoles desde las 22 hs. Igualaban 1 a 1.