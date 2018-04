En busca de… Houdini, Las leyes del asombro

LP - ¿De qué se trata esta muestra dando continuidad a las anteriores como para hacer un resumen de las tres?

L.M. - Los curadores la pensaron como trilogía, entre la que se hizo primero de Nikola Tesla, la segunda fue la de Julio Verne y esta tercera sobre Harry Houdini. Las tres personalidades vivieron aproximadamente en la misma época, algunos obviamente fallecieron antes y después. Tesla fue el primero -vivió a mediados del siglo diecinueve y principios del veinte- lo mismo que Verne y Houdini. Y en los casos destacaron por diversos motivos. En Tesla que fue el primero, por varios inventos que utilizamos hoy en día como la corriente alterna en los motores eléctricos, el control remoto, la transmisión de ondas de energía inalámbrica partieron de inventos suyos, fue un adelantado para la época, lamentablemente si bien al principio su carrera tuvo algún momento de más esplendor, murió solo y olvidado. La Fundación Telefónica recupera esta idea de Tesla que ha quedado en el olvido. Julio Verne tal vez es más conocido para todos, si bien no inventó nada, sus libros sirvieron como difusión literaria, de los inventos que se habían dado a fines del siglo veinte y principios del veintiuno anticipó algunos hechos. En algunas de las novelas que él escribió como “Veinte mil leguas de viaje submarino” se saca una foto debajo del agua cuando no había sucedido todavía y muchos años después sucedió. Se anticipó a varias de las cosas que iban acontecer. Y por último Harry Houdini, que en algunos de los escapes que él hizo se valió de la ciencia, pero también se destacó por algo que se estaba empezando a dar a fines del siglo diecinueve y a principios del veinte que fue llegar al público de masas, a los grandes públicos de todos los lugares del mundo. En esa época en Estados Unidos había habido un grado de alfabetización importante por lo cual a la gente le llegaban los periódicos que antes no le llegaban y él se publicitaba mucho, salía mucho en los diarios, entonces valiéndose de todas estas novedades que se estaban dando en el siglo, él realmente logró hacerse conocido en Estados Unidos y en el mundo.

LP - En el recorrido por la sala hay un lugar donde se reproduce una celda y en su interior hay una camisa de fuerza. ¿Cuál es el significado?

L.M. - La camisa de fuerza fue realizada para esta exposición en particular. Uno de los trucos de escapismo más famosos que tuvo Houdini fue el de escaparse de una camisa de fuerza. El lo hacía, en general, llegando a una ciudad, a veces en el centro, o iba a la puerta de uno de los diarios más importantes, se colgaba con una soga de los tobillos de uno de los edificios más altos de lugar, boca abajo, con la camisa de fuerza puesta, y delante del público, sin que nada lo tapara, empezaba a retorcerse como un gusano haciendo diversos movimientos -algunos dicen que se dislocaba el hombro pero no se sabe si era así- para escaparse y después de unos minutos lograba sacarse la camisa y luego liberarse los pies y bajar. Estos espectáculos eran públicos, la gente se amuchaba para verlo, y luego, obviamente, muchos iban al teatro también a verlo en las funciones que eran pagas. En cuanto a la reproducción de la celda que se exhibe, es un enrejado bastante particular, y en realidad los curadores pensaron qué cárcel sería hoy en día una de las más difíciles que quizás retarían a Houdini si estuviera vivo para que pudiera salir. Y una de las más difíciles e importantes de la época es la de Guantánamo, que es de mucha seguridad, aunque quizás él lo hubiera logrado.

LP - Un personaje tan excéntrico como fue, extravagante, a la vez era muy dependiente que vivía cerca de su esposa y de su madre. Esa fue una situación muy particular para él.

M.L. - Sí, era de familia judía. Y la relación con la madre para esas personas es siempre muy apegada. Eran cinco hermanos pero como era el mayor, tenía más cercanía con su madre. Dicen que con el primer dinero importante que ganó le compró una casa a la madre en Brooklyn, en las afueras de Nueva York. El papá había fallecido cuando él era chico y habían vivido en situaciones precarias económicamente, y siempre se desvivió para que la madre estuviera bien. Lo mismo con su esposa, a quien conoce en los primeros años de la adolescencia en uno de los circos en los que él trabajó, ella era cantante en un grupo de chicas y cuando la vio actuando se enamoró. Se dice que en algún momento pensó en dejar lo de la magia y el escapismo porque no estaba ganando dinero. Finalmente logró hacerse famoso, y le dio a su esposa lo que él quería. La relación con la madre y con la esposa la menciona siempre en todas las notas que le hacen. En toda su vida siempre fueron personas muy presentes. Lamentablemente la madre fallece de un ataque cerebral cuando él estaba de gira en Europa, lo que le afectó muchísimo no estar en ese momento con ella. Le había quedado como una sensación de que la madre quizás no se había podido despedir de él o darle el último mensaje. Eso hace también que unos años después, intente contactarla a través de sesiones de espiritismo que era algo que estaba muy de moda en la época, y lamentablemente en ninguna sesión no solo no la contactó sino que -como hombre que estaba entrenado en diversos trucos y engaños al espectador- no bien veía algo se daba cuenta si era verdad o no, entonces desenmascaró a muchos supuestos médium que no lograron nunca contactar con su madre.

LP - Si tuvieras que reflexionar acerca de la muestra y de lo que sabés de Houdini. ¿Con qué te quedarías de su historia?

L.M. - Sinceramente creo que está bien esta mirada que pensaron los curadores de verlo como una de las figuras que logró hacer de su imagen a principios del siglo veinte en el que los medios masivos de comunicación empezaron al llegar a todas las poblaciones del mundo, él logro utilizar a los medios, tuvo el ingenio y la picardía de ver por dónde realmente era que podía llegar a la gente, porque algunos dicen que tal vez no fue el mejor de los magos. Su personalidad, su carisma y hacer de él un espectáculo, porque muchos inclusive dicen que cuando a él lo esposaban se las podía quitar en un minuto, pero hacerlo así no tenía gracia, entonces quizás hacía esperar al espectador una hora o lo que fuera para generar el suspenso necesario. Tal vez ya había salido del truco inmediatamente.

LP - Tuvo un amigo escritor muy importante…

L.M. - Por varios años de su vida había hecho amistad con Arthur Conan Doyle, el padre de Sherlock Holmes, este detective muy pensante que iba investigando y descubriendo los casos de forma racional, pero la verdad es que la amistad de ellos se termina porque Conan Doyle se había casado con una mujer que era médium y le ofrece a Houdini una sesión de espiritismo en la que iba a contactar a su madre, y la verdad es que la sesión no sale bien porque las cosas que ella dice no tenían relación con la madre. Se va muy decepcionado de esa sesión y la relación con ellos se deteriora cuando Houdini menciona el episodio en una nota que se publica.

LP - ¿Cómo se puede acceder a la muestra?

L.M. - De lunes a sábado de catorce a veinte y treinta el espacio está abierto. Los días de semana hay dos visitas guiadas, los sábados hay tres en Arenales 1540 de la ciudad de Buenos Aires. Y en el lugar se desarrollan también talleres para niños de diversas edades relacionados con las nuevas tecnologías, con robótica, con ecología, que se pueden consultar en la página virtual www.fundaciontelefonica.com.ar.

por Raúl Vigini

[email protected]