Gremios piden que la cláusula gatillo se aplique

El gremio UPCN Santa Fe envió una carta al gobernador Miguel Lifschitz para solicitarle que la cláusula gatillo acordada en paritarias se aplique entre los tramos de aumento. La propuesta que aprobó el 22 de marzo pasado el plenario de delegados de UPCN contemplaba dos tramos de 9% de aumento, uno en marzo y el otro en agosto. A eso se sumaba la cláusula gatillo que se disparaba automáticamente cuando la inflación superaba el 18%.Pero la realidad económica presenta una situación no prevista a la hora de votar. Según el sindicalista, con los números del Indice de Precios al Consumidor (IPC) de los primeros tres meses del año queda claro que la inflación está cerca de superar el 9% de aumento que Provincia pagará en estos días por el mes de marzo. Mientras que la segunda cuota del incremento salarial recién llegará en agosto y para ese momento es posible que la inflación ya esté por encima del primer aumento.El secretario general del gremio, Jorge Molina, recordó los tarifazos en los servicios públicos y dijo que el IPC entre enero y marzo ya acumuló casi un 7%. "Esto es una llamada de atención", advirtió Molina y dijo: "Ante esta realidad objetiva –que supera las metas nacionales– es que venimos a solicitarle lo siguiente: que la cláusula gatillo opere entre tramos: parece predecible que los índices del IPC superen el 9% antes de agosto, por lo tanto los salarios deberían actualizarse en la misma medida"."Esto significa que si –antes del mes de agosto– se supera el 9% de inflación, cada mes los salarios tengan la debida recomposición de dicho desfasaje. Como así también un bono salarial, a modo de ayuda extraordinaria, que de alguna manera compense la pesada presión que ocasionan los actuales aumentos tarifarios".Luego, en la misiva, Molina agrega con tono componedor: "UPCN Santa Fe reconoce que la propuesta realizada por el Gobierno de Santa Fe a sus trabajadores, teniendo en cuenta el contexto nacional, es quizás la mejor propuesta. Pero por otro lado, esta entidad gremial insiste en la necesidad de resguardar nuestros salarios y una consideración a quienes nos inclinamos por el camino del diálogo, con representatividad y responsabilidad sindical".La nota ingresó a Casa de Gobierno el mismo día donde la Provincia convocó a los maestros a continuar con la paritaria. El encuentro será, a las 19, en la sede del Ministerio de Trabajo de la provincia. Los gremios docentes, fundamentalmente Amsafe y Sadop que fueron los que no aceptaron la propuesta salarial, irán a pedir rediscutir la oferta oficial. Los funcionarios del gobierno buscarán continuar con el diálogo sobre muchos temas pendientes, aunque como ya lo dijo el propio gobernador no habrá una mejora a la propuesta de aumento.La Unión Docentes Argentinos seccional Santa Fe salió también al cruce y en un comunicado expresaron que “nuestra entidad rechaza rotundamente este tipo de jugadas políticas que no son incrementos genuinos sino brebajes para los alicaídos salarios del trabajador docente activo y pasivo”, expresaron en duros términos. Asimismo, “UDA solicitará en la reunión paritaria de esta tarde que la cláusula gatillo se active entre tramos, en el caso que la inflación supere la primera parte de la oferta; además, del pliego reivindicatorio de público conocimiento (traslados, concursos, entre otros).Recordemos que tanto UDA como UPCN fueron los gremios que ya habían acordado con el gobierno provincial el nuevo monto de paritarias.