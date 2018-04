Boasso: "Santa Fe tiene la luz más cara del país"

"Seguro ya se te prendió la lamparita, ¡apágala rápido!, porque ésta luz es la más cara del país", expresa en un informe el concejal radical de la ciudad de Rosario, Jorge Boasso, haciendo referencia a los aumentos de luz que tenemos los santafesinos. En tanto, se manifestó en contra del aumento de la EPE y recordó su proyecto aprobado: Decreto N° 45.431 donde busca frenar el aumento en las tarifas estableciendo un tope máximo en relación a la paritaria docente del año en curso.

"Quiero hablarles de luz, y no específicamente de una energía divina que ayuda al bienestar y que es libre para cualquiera. Por el contrario ésta luz, últimamente, le quita el sueño a los santafesinos, cada tanto les hace tirar los alimentos de sus heladeras, gastar fortuna comprando agua para consumo, acarrear baldes para llenar las mochilas de los inodoros, subir pisos por escaleras, y reponer artefactos quemados por golpes de tensión, entre otras cosas", expresa el abogado.

Boasso explica que con las facturas del bimestre 02/2018 la provincia lanzó un plan de 10 medidas para

“paliar” los aumentos que éstas presentan. "La cosa se pone un poquito más oscura todavía. Pero no hay forma de paliar un aumento del 130%. No la hay. Las medidas presentadas no son ninguna luz en el camino, son un salvavidas de plomo", explica y agrega: "como Rosarino y Santafesino no puedo dejar pasar esto, esta semana he recibido

numerosas consultas sobre el tema, en mis canales personales, la preocupación es común: los aumentos que se vienen realizando desde la Empresa provincial de Energía (EPE) y el pésimo servicio que esta ofrece", dice.



EN DOS PARTES

De ahora en más, las facturas de EPE se pagarán mensualmente, ya que una de las 10 medidas de ayuda consiste en desdoblar la facturación y pagarla en dos cuotas, como si ello fuera a reducir el monto total de lo que hay que pagar. "El aumento es el mismo, lo pagues en una o en dos cuotas. La situación es simple, pague, siga esperando los beneficios que no llegarán pero pague. Otra brillante idea de la Provincia, para “paliar” el aumento, es "reducción de las tasas de recargos por mora", y nos preguntamos: los usuarios que pagamos en tiempo y forma, ¿no tenemos ningún beneficio?", explica.

A modo de cierre, agrega que "tres gobiernos socialistas manejaron a su antojo los aumentos de luz en nuestra provincia, lamentablemente las inversiones no sufrieron la misma suerte y el servicio sigue sin presentar mejoras. La luz más cara del país hace tambalear las economías hogareñas santafesinas, todos los meses para muestra basta con comparar las dos últimas boletas", concluye.



A pesar de que la energía de Santa Fe desde hace rato viene siendo la más cara del país, la provincia se sumó al aumento de la Nación sin ruborizarse. Una forma de disimular los aumentos poco efectiva, ya que todos los santafesinos los padecemos en el servicio de la EPE, desde hace años.