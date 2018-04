"Un acuerdo que contenga a todos"

El gobernador Miguel Lifschitz señaló que “sabemos que hay temas que son urgentes, de la vida cotidiana, que nos preocupan: la inflación, el desempleo, la inseguridad, las tarifas. Pero siempre hay preocupaciones y urgencias en todos los momentos de la historia, basta imaginarse los problemas que tendría la Argentina en 1853 y los que tendría Santa Fe en 1962, en una época de suma fragilidad institucional y sin embargo ello no fue un obstáculo para que los dirigentes políticos asumieran la responsabilidad de dejar al país o a la provincia una Constitución, un acuerdo político y social de una generación que piensa en el futuro”.“No hay que tenerle miedo a la participación ciudadana y popular, creo que esos procesos siempre sirven para avanzar y le permiten a los pueblos dar un paso adelante. Este país hace ya muchos años que no tiene un proyecto de país, muchas veces intentamos formularlo pero no logramos los acuerdos necesarios para alcanzar un proyecto que exprese, movilice y contenga a todos los ciudadanos”, indicó.“No tengo ninguna duda de que, lleguemos hasta dónde lleguemos, va a ser un proceso exitoso que nos va a permitir avanzar, generar consensos y mejorar la calidad institucional en la provincia de Santa Fe”, sostuvo el gobernador.“Avanzaremos hasta donde se pueda y luego seguiremos, porque la historia es así, no la escribe una sola persona, la escriben los pueblos, los colectivos, los conjuntos, los partidos, la democracia y en ese camino sentimos que estamos haciendo lo que había que hacer, que era poner en marcha, con convicción y con fuerza este proceso de reforma”, concluyó.