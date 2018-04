Aún no hay acuerdo por la crítica situación en Carrefour

BUENOS AIRES, 17 (NA). - El gremio de los empleados de Comercio y la empresa Carrefour mantuvieron ayer el tercer encuentro para intentar arribar a una solución por la crítica situación que atraviesa ese supermercado, pero no llegaron a un acuerdo y este martes retomarán las negociaciones.

Este encuentro se llevó a cabo en la sede del Ministerio de Trabajo y si bien hubo buen diálogo, no pudieron alcanzar un convenio y por eso la cartera laboral dispuso un cuarto intermedio. La empresa alegó una fuerte caída en las ventas y por eso presentó un Proceso Preventivo de Crisis, para analizar el futuro de los 19 mil empleados que tiene la compañía.

Carrefour dio marcha a principios de año a una importante reestructuración con un plan de cierre de locales y transformaciones de hipermercados en mayoristas.

En uno de los encuentros, directivos de la empresa y representantes de la federación sindical avanzaron en la idea de implementar un plan de retiros voluntarios para, al menos, unos 1.000 trabajadores en todo el país.

En la mesa de negociaciones la compañía sostuvo varias veces que por la caída de ventas y el aumento de los costos operativos (por tarifas de electricidad), no puede sostener la estructura de negocios como la actual con 605 locales y 19.000 empleados directos.

La firma tiene en veintidós provincias siete maximercados, 79 hipermercados, 126 markets y 398 sucursales de venta express.