Sturzenegger espera que la inflación baje en mayo

BUENOS AIRES, 17 (NA). - El presidente del Banco Central (BCRA), Federico Sturzenegger, admitió ayer que la inflación "no era el que estábamos esperando" y admitió que para lograr la meta del 15% anual los precios "deberán bajar en forma fuerte e importante" en el segundo semestre del año. "Nuestro escenario es una inflación del 15%", dijo al ratificar la meta anual y añadió que si la baja de precios a partir de mayo "no se diera tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, que en este caso puntual es subir la tasa de interés" .

Sturzenegger formuló declaraciones en conferencia de prensa en la presentación del Informe de Política Monetaria del primer trimestre, y un balance económico de lo ocurrido durante el año anterior. Al referirse a la inflación del primer trimestre reconoció que fue "preocupante" y agregó que "no fue la que hubiéramos querido".

Sin embargo, manifestó su "optimismo" en cuanto a la baja de inflación y pronosticó que a partir de mayo "se producirá una baja pronunciada" en los precios, al sostener que el alza en los primeros tres meses del año "fue "un fenómeno transitorio".

Sturzenegger, admitió que "la inflación tiene que caer de manera significativa" para cumplir con la meta anual del 15%, que la autoridad monetaria y el Gobierno fijaron para todo el año y que en el primer trimestre ya alcanzó al 6,7%. Al analizar el comportamiento de los precios, dijo que hubo un "shock de regulados en diciembre de 2017 y otro en el primer trimestre de 2018", al referirse a los aumentos tarifarios, y señaló que "complicaron las metas del año pasado".

"Estos shocks tienen repercusión tanto en la inflación general como en la inflación núcleo", reconoció, y anticipó que si no hay una fuerte desaceleración, se subirán las tasas para llegar" a ese objetivo".

Estimó que ayudará a la baja de la inflación que el gobierno "está consiguiendo que las negociaciones paritarias, estén bastante alineadas con la meta del 15% y cuando los menores aumentos nominales se vayan produciendo irán cayendo los precios en convergencia con las metas de inflación".

Además, el Banco Central defiende el sistema libre de flotación del dólar, aunque la autoridad monetaria volverá a intervenir en el mercado cambiario "si es necesario", para frenar el alza de esa divisa estadounidense, indicó el presidente de la entidad al sostener que "si hay que intervenir lo seguiremos haciendo". Igual, aclaró que "en los últimos días estamos viendo un mercado cambiario más equilibrado", al recordar que la entidad no intervino en los últimos días y la divisa norteamericana mantuvo su valor.