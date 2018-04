Crece la polémica en el Congreso por tarifazos

BUENOS AIRES, 17 (NA).- Los bloques de diputados del FPV-PJ y del Frente de Izquierda pedirán una sesión especial para este miércoles con el fin de tratar los proyectos que proponen congelar las tarifas de los servicios públicos y retrotraer los precios, en tanto que la diputada nacional y líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, volvió a cuestionar el aumento de los servicios públicos y presentó en el Congreso un pedido de informes al jefe de Gabinete, Marcos Peña, para que explique el "método de ajuste de las tarifas".

Por su parte, la senadora Cristina Kirchner presentó un proyecto de ley para que el Gobierno suspenda los aumentos en las tarifas de los servicios públicos de electricidad, gas por redes y agua corriente para usuarios residenciales, pymes y cooperativas de trabajo, retrotrayendo su costo al 1 de enero de 2017.

Así, el tarifazo con el aval del Gobierno, que busca reducir su déficit fiscal a partir de otorgar menores subsidios a los usuarios, encuentra mayor resistencia en el Congreso nacional a medida que crecen las quejas de asociaciones de consumidores y entidades representativas de los sectores productivos.

En el caso de los diputados de la oposición, indicaron que el dicho pedido de congelar y retrotraer los valores se justifica "ante la creciente preocupación de familias, comerciantes, empresarios, industriales, Pymes, cooperativas, clubes de barrio, sociedades de fomento y usuarios en general agobiados por los excesivos aumentos que desde hace dos años vienen padeciendo, en un contexto de creciente inflación y caída del consumo".

El mismo día del pedido de la sesión especial está convocado un "ruidazo contra el aumento de tarifas y el ajuste", en tanto el jueves a las 19:00 partirá desde el Congreso la "Marcha de las velas", como símbolo de las restricciones que viven muchos hogares donde la cuenta de la luz no se puede pagar, convocado por la CTA.

En este marco, también este martes a las 15:00 diputados del bloque FPV-PJ recibirán a representantes de las "multisectoriales contra el tarifazo".

Por su parte, los diputados nacionales del PTS-Frente de Izquierda Nicolás del Caño y Nathalia González Seligra volvieron a rechazar señalaron que están "impulsando junto a otros bloques de la oposición una sesión especial en la Cámara de Diputados en forma inmediata para debatir los diferentes proyectos contra el tarifazo que golpea duramente al pueblo trabajador desde que asumió este Gobierno".



PEDIDO DE INFORMES

Carrió reiteró sus diferencias al esquema de aumentos de los distintos servicios autorizados por el Gobierno nacional y presentó un proyecto de resolución ante la Cámara de Diputados, en el que solicita que Peña explique "la aplicación de los aumentos de las tarifas de los servicios públicos por parte de las empresas prestatarias, y los controles realizados por los entes reguladores y el Poder Ejecutivo".

El objetivo de la legisladora es "saber si existe un manual de normas y procedimientos; si los entes reguladores controlan, y de qué forma, que las empresas apliquen el cuadro tarifario en forma debida". También solicita información "para saber si se han detectado errores de facturación y los porcentajes de reclamos durante los años 2016, 2017 y 2018, además de conocer el plan de obras en detalle y su grado de ejecución".

La líder de la Coalición Cívica intenta conocer "qué incidencia tienen en lo facturado y cuál es la asignación presupuestaria por el subsidio de energía".

Semanas atrás, la referente de Cambiemos le había pedido al Gobierno parar el aumento de tarifas. "Ya basta, le diría al Gobierno basta. Las clases medias no tienen la culpa de que hayan vaciado las empresas. Ya le dije al Presidente que me opongo al aumento de tarifas", se había quejado Carrió.

En el caso de las pymes y a las cooperativas de trabajo, el beneficio se aplicará "siempre y cuando no despidan ni suspendan trabajadores y trabajadoras, sin justa causa, hasta el 31 de diciembre del 2019, sin importar su modalidad contractual".

Por otra parte, la iniciativa crea en el ámbito del Congreso de la Nación el "Comité Nacional de Emergencia Tarifaria" con la finalidad de supervisar, controlar e implementar la ley: estará compuesto por dos representantes de los usuarios y consumidores; dos representantes de los trabajadores; tres representantes de las empresas prestatarias; cuatro senadores; cuatro diputados, y tres representantes del Poder Ejecutivo.

"Además de estas medidas urgentes para cuidar el bolsillo de los argentinos y argentinas ante el brutal ajuste de tarifas, realizamos una propuesta para resolver el problema de fondo mediante una Revisión Tarifaria Integral. El Comité buscará adecuar los cuadros tarifarios vigentes con el objetivo de alcanzar tarifas justas y razonables y reparar el descontrol que armó el Gobierno", explicó la ex presidenta a través de redes sociales.