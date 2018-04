Campazzo será operado de la rodilla

Este lunes por la mañana, Real Madrid Básquetbol recibió una noticia que prefería no conocer: no tendrá disponible a Facundo Campazzo para el choque de cuartos de final con Panathinaikos por la Euroliga. El base argentino deberá operarse por una lesión condral en la rodilla izquierda. No hay fecha estimada de regreso al equipo merengue, pero sí está confirmado que no podrá jugar en el certamen europeo.Campazzo no juega desde el 25 de marzo, en el duelo entre el Madrid y el Valencia por la ACB , y su baja es un golpe importante para Real Madrid, ya que el cordobés se había había quedado con el puesto que tuvo que dejar, también por lesión, Sergio Llull , y eso representa una ausencia sensible en una posición clave. Campazzo estaba respondiendo a las expectativas y promediaba 8.4 puntos y 4.8 asistencias en la temporada de la Euroliga.Respecto a su participación en la selección de la Argentina, se cree que no tendría problemas para poder participar de los próximos compromisos por eliminatorias para el Mundial de China 2019, ya que el conjunto nacional volverá a jugar recién el 28 de julio ante Panamá, como local, y deberá visitar a Uruguay, el 1 de julio.