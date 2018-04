Matthysse habló de Pacquiao

El campeón mundial de los welter de la AMB, Lucas Matthysse reconoció los riesgos que implica la defensa de su título ante la leyenda de Filipinas, Manny Pacquiao, pero se mostró confiado: "pierdo todo o gano todo, es así". "Pierdo todo o gano todo, es así. Yo quiero ganar siempre y me entreno para eso, no para competir solamente. Y con Pacquiao no voy a ir a ver qué pasa ", enfatizó el chubutense.El próximo 15 de julio en Malasia, Matthysse expondrá su título frente al filipino, campeón mundial en 8 categorías y de 39 años, en una pelea que podrá ser vital para la carrera del argentino. "Yo pedí pelear con los mejores, con Danny García (estadounidense de ascendencia portorriqueña campeón) o con Pacquiao, porque yo estoy física y mentalmente preparado", afirmó. Matthysse agradeció el hecho de que Pacquiao haya aceptado la pelea, y reconoció la admiración que tiene con el filipino, quien protagonizó épicas peleas contra los mexicanos Marco Antonio Barrera y Juan Manuel Márquez, el mítico Oscar De la Hoya y y el inglés Ricky Hatton, entre otros. "Me gustó que me haya elegido a mí para pelear nuevamente.Pacquiao quiere ser campeón y quiere mi cinturón. Vamos a ir preparados para ganar. Pacquiao no se parece a ninguno de mis rivales anteriores", expresó Matthysse en una conferencia de prensa que brindó en el auditorio "Hugo del Carril" de la sede central de la UTGRAH, en el centro porteño. El promotor Mario Arano, por su parte, comentó que la pelea tuvo dos meses de negociaciones entre ambas partes, dado que las condiciones que quería imponer la gente de Pacquiao no favorecían al argentino. "Querían hacerlo pelear en un estadio abierto, al mediodía, en Kuala Lumpur con 39 grados. Ni de casualidad expongo a Lucas a eso. Por eso elegimos un estadio cerrado, para 13.000 espectadores y con aire acondicionado", expresó.Matthysse, de 35 años y un récord de 39-4 (36 por la vía rápida), se adjudicó la vacante corona welter AMB en enero pasado, cuando derrotó por nocaut en el octavo asalto al tailandés Tewa Kiram, en el Forum de Inglewood, en Los Angeles. Pacquiao, con una marca de 59-7-2 (38 por KO), destacó que habrá una gira promocional del combate que incluirá visitas por Beijing, Macao, Tokio y Hong Kong. El oriundo de Trelew llegará a Malasia el 1 de julio, casi dos semanas antes del combate, y previamente hará su preparación en Estados Unidos, ya que forma parte del grupo de trabajo de la empresa Golden Boy, propiedad del ex campeón mundial De la Hoya.La leyenda filipina del boxeo Manny Pacquiao señaló este lunes que todavía no ha elegido un entrenador para preparar su combate contra Lucas Matthysse, en Kuala Lumpur en julio, en el que el argentino pondrá en juego su título mundial de los superligeros de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). El veterano gurú de los cuadriláteros Freddie Roach, su entrenador de toda la vida, anunció el viernes que rompía su relación con Pacquiao. "Manny (Pacquiao) y yo hemos recorrido un gran camino durante 15 años, más largo que muchos matrimonios y una rareza en el mundo del boxeo", dijo Roach. "Estaría mintiendo si dijera que no me dolió que no me llamara personalmente para comunicarme su decisión pero los grandes momentos que hemos vivido juntos son más importantes", subrayó. Pacquiao señaló en las redes sociales este lunes que le gustaría tomar una decisión a lo largo de esta semana sobre el equipo que le acompañará en el rincón en Kuala Lumpur en el combate contra Matthysse. "En contra de las declaraciones que yo personalmente no hice y que están circulando en los medios, no he tomado una decisión sobre mi principal entrenador para el combate del 14 de julio contra Mathysse", señaló Pacquiao. "Tomaré una decisión a lo largo de esta semana. Cuando la decisión esté tomada, Freddie será el primero en ser informado y entonces lo diré a los medios", añadió. Pacquiao, de 39 años, que ha ganado el título mundial en ocho pesos diferentes, no sube a un cuadrilátero desde su derrota a los puntos con el australiano Jeff Horn en Brisbane el pasado julio, donde perdió su título de peso wélter de la OMB.