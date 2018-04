Omar Narváez viajó a Irlanda

El chubutense Omar Narváez viajó en las últimas horas a Irlanda para pelear frente al sudafricano Zolani Tete con el "sueño" de conseguir el objetivo de ser el primer argentino en ganar títulos mundiales en tres categorías diferentes. El "Huracán" (48-2-2, 25 nocauts) enfrentará a un rival doce años más joven que él con la aspiración de quedarse con el título Gallo de la Organización Mundial de Boxeo. Narváez, que supo reinar en los pesos Mosca y Supermosca, combatirá el 21 de abril en el SSE Arena de Belfast después que la pelea se haya pospuesto por lesión de su adversario, ya que estaba pactada para el 10 de febrero. "Uno se puede lesionar, pero ellos en su momento no mandaron una prueba, un certificado. Pero uno se tiene que acomodar porque el campeón es él", dijo ante de subirse al avión. Consultado por TyC Sports sobre la chance de obtener un tercer título de una nueva categoría, afirmó: "Es lo que me mantiene vigente. Desde que perdí el título por última vez, tengo este incentivo. Y estar cerca me levanta el ánimo". Acerca de Tete (26-3, 21 nocauts), fue claro: "Respeto su trayectoria y su pegada. Pero trabajé para contrarrestar sus puntos altos. Estoy confiado que voy a conseguir una victoria". Narváez posee el récord de haber sido el argentino con más defensas de un título mundial con 16, dos más que las que tenía el recordado Carlos Monzón.