Los parientes de los tripulantes le recriminaron al ministro Oscar Aguad algunas declaraciones públicas que realizó y hasta reprodujeron un video a través de un celular en el que se escuchaba decir al ministro que "puede ser el mar la tumba definitiva" de los marineros. "Yo les pido disculpas si los herí con esas palabras, pero no fue mi intención. Yo no creo que haya un solo argentino que no quiera encontrar al submarino, eso sería de perverso", comentó al respecto el cordobés.