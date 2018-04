¿Una nueva droga venden en Frontera?

Hace meses se comentó a este espacio en internet, que en la ciudad de Frontera, departamento Castellanos, se estaría comercializando una droga "nueva" en el distrito. No se habló de marihuana ni cocaína, sí de algo que se definió como "éxtasis", o "ácido". Vuelven a salir a la superficie rumores al respecto.

IMAGEN INTERNET - PARTICULAR PRESENTACION. Vecinos de Frontera alertan sobre la presunta comercialización de una "nueva" droga en el distrito.

Hace tiempo, desde la ciudad de Frontera, en nuestra Provincia, se comentó a LA OPINION online que se estaría comercializando una droga "nueva" en dicho distrito de nuestro Departamento.

Si bien se prestó atención a la versión, no se elaboró información alguna habida cuenta de las escasas precisiones brindadas al respecto.

Este fin de semana, un consecuente lector de nuestro sitio en internet en diálogo telefónico con nuestra Redacción comentó que "un amigo me contó que en la vía publica el otro día observó a un sujeto vendiendo lo que le pareció una pequeña carta, o calcomanía".

De acuerdo a la fuente "mi amigo vio que tenía un dibujo de Los Simpson, un burrito, tres rayas horizontales y tenía adheridas bolitas perladas".

En la prosecución del relato, nuestro lector señaló "hizo (su amigo) una serie de averiguaciones, y como resultado habría arribado a la conclusión que dichas bolitas se pondrían bajo la lengua, o bien en la órbita ocular, tratándose de una droga a la que llamarían éxtasis, o ácido".

Consultada la fuente sobre si su amigo había hecho conocer lo observado a alguna autoridad, el hombre respondió "cuando le pregunté me dijo 'ni loco', y agregó 'no es la primera vez que en principio no suelen darte bola, o que en otros casos termines siendo careado con el tipo que la vende'".

"No lo justifico, pero lo entiendo", dijo finalmente nuestro interlocutor.

N. de R.: la inquietud apuntando a conocer a ciencia cierta la veracidad, o no, de lo que estaría ocurriendo en cuanto a una factible venta de una droga "nueva" en Frontera, está planteada. Y tal vez la Justicia investigue.