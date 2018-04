Diputada Carrió acusa a Lorenzetti de espionaje

Elisa Carrió volverá a pedir hoy el juicio político contra Ricardo Lorenzetti, enfocada en la hipótesis de que el presidente de la Corte Suprema armó una agencia de espionaje paralela a través de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado, la oficina encargada de realizar intervenciones telefónicas a pedido del Poder Judicial."No podemos pasar por alto que Lorenzetti está montando un aparato de inteligencia a través del sistema de escuchas, el de peritos y a través de la nueva Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (que podrían funcionar como verdaderos agentes de inteligencia encubiertos)", sostuvo Carrió en su presentación.La diputada enumeró una serie de decisiones tomadas por el Poder Judicial para construir su acusación contra el titular de la Corte. "Tenemos algunas hipótesis: la llamativa ampliación presupuestaria de la oficina de escuchas, el aumento de personal y de las tareas que realiza evidencia que el Dr. Lorenzetti tuvo por objetivo hacer una oficina en la Corte con enormes atribuciones a través de la cual también se puedan realizar tareas de inteligencia paralela, contrariando el ordenamiento normativo vigente en nuestro país", afirmó la diputada.No es el primer capítulo en la pelea entre Carrió y Lorenzetti. La líder de Cambiemos ya había presentado un pedido de juicio político hace un año, pero la comisión -que cuenta con mayoría oficialista- nunca tocó el tema. Dependerá del oficialismo, entonces, convocar a la Comisión de Juicio Político para tratar el expediente, una situación que parece poco probable, según evaluaron fuentes legislativas.La denuncia de Carrió retoma las atribuciones de la oficina de escuchas y apunta a la firma de un convenio con la Policía Federal, que le permite a la fuerza de seguridad acceder a las intervenciones telefónicas. "Es un hecho alarmante", escribió la diputada en el documento de casi 30 páginas que presentará mañana en el Congreso.Carrió también acusa a Lorenzetti por la acordada N° 4, que inhabilitó el Tribunal Oral Federal N° 9, que iba a llevar adelante el juicio contra la expresidenta Cristina Kirchner. "Es un avasallamiento al Congreso", sostuvo la diputada en su informe.La líder de Cambiemos hacía referencia a la ley sancionada el año pasado, que habilitó el traspaso de jueces del fuero nacional al federal con el aval del Consejo de la Magistratura, que fue desautorizada por la Corte con su acordada.En su presentación, Carrió volvió a poner en duda la riqueza de Lorenzetti, una acusación que ya había detallado en su anterior pedido de juicio político.El titular del máximo tribunal nunca hizo pública su declaración jurada, pero este diario publicó que Lorenzetti declaró ante la AFIP en 2014 bienes por $ 9 millones. En ese formulario, además, el titular de la Corte no informó ser propietario de inmuebles ni autos.A pesar de los reiterados pedidos, Lorenzetti nunca hizo pública su declaración jurada desde que asumió como miembro de la Corte Suprema. "El sistema de declaraciones juradas patrimoniales que impuso Lorenzetti para los miembros de la Corte Suprema es un sistema preparado deliberadamente para evadir la ley de ética en el ejercicio de la función pública y no exhibir el patrimonio de los jueces de la Corte. El sistema de consulta de las declaraciones juradas no funciona", denunció la diputada.Carrió sostuvo que Lorenzetti vive en un departamento de Puerto Madero a nombre de su hijo. "Lorenzetti vive en un departamento sobre la calle Olga Cossettini. Parecería pertenecer a Ratio SA, una firma que se dedica a servicios inmobiliarios y posee domicilio fiscal en Sarmiento al 400, en Rafaela. En esa dirección figuran servicios a nombre de Pablo Ricardo Lorenzetti, el mayor de los hijos del presidente de la Corte", precisó la diputada (La Nación).