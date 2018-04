Atlético: es la hora de ganar

Atlético de Rafaela, que cambió el entrenador luego de la caída en la fecha pasada en Corrientes, buscará un triunfo sobre Quilmes en el Monumental de barrio Alberdi, que no solo le sirva para seguir con posibilidades de pelear por el ascenso directo sino que además le permita recuperarse y volver a sumar de a tres después de seis presentaciones.El encuentro, de la 23ª fecha, se jugará desde las 21:05, contará con el arbitraje de Pablo Díaz y será televisado en directo por TyC Sports.La “Crema”, hoy con 32 unidades, tiene la necesidad y la obligación de ganar no solo para seguir conservando las mínimas chances del ascenso directo (Aldosivi quedó con 38 pero hay unos cuantos equipos en el medio) sino, principalmente, para mantenerse con vida en la lucha por ingresar al octogonal, que otorgará el segundo ascenso.En busca de esa recuperación, en un equipo sin volumen de juego y con muchas falencias evidenciadas en las últimas presentaciones, la dirigencia decidió cambiar el entrenador y es por eso que Atlético ya no cuenta con Lucas Bovaglio, hoy tendrá su momento Víctor Bottaniz, quien venía trabajando en Reserva y ahora quedó al mando del plantel profesional, hasta el cierre de la B Nacional.Y “Lito” metió mano en el equipo. Cuatro serán los cambios en el 11 inicial que viene de caer en Corrientes. Blondel x Olivera, Ferrero x Dematei, Soloa x Klusener y Velázquez x Castro.El equipo tendrá un nuevo dibujo táctico. Se parará con un 4-2-3-1 y los nombres serán: Macagno; Blondel, Carniello, Brundo, Ferrero; Romero y Soloa; Gaggi, Velázquez y Martino; Albertengo.Las novedades no terminan aquí ya que Bottaniz decidió concentrar a los juveniles Matías Godoy (delantero de 16 años con participación en selecciones juveniles argentinas) y Diego Meza, que por primera vez tendrán su posibilidad en el banco de relevos. A estos hay que sumarles al arquero Nahuel Pezzini, el defensor Franco Lazzaroni; los mediocampistas Alexis Nicolás Castro y Lucas Pittinari; más los delanteros Klusener y Lucas Chacana.Por su parte el rival, Quilmes, llega en una situación límite ya que pelea por no descender y sabe que en la jornada de hoy deberá sumar para seguir con chances de quedarse en la categoría, lo cual también lo podría colocar en el reducido y soñar con el segundo ascenso.All Boys 0-0 Gimnasia J, Ferro 1-0 Estudiantes SL, Aldosivi 1-1 Los Andes, Flandria 3-3 San Martín T, Guillermo Brown 2-0 Chicago, Brown (A) 3-0 Santamarina, Juv. Unida (G) 2-4 Instituto, Mitre 0-1 Villa Dálmine. Hoy: 20 hs Agropecuario vs Almagro, 20:30 hs Morón vs Sarmiento.Ramiro Macagno; Lucas Blondel, Oscar Carniello, Stéfano Brundo, Gianfranco Ferrero; Emiliano Romero y Facundo Soloa; Enzo Gaggi, Jorge Velázquez y Angelo Martino; Mauro Albertengo. DT: Víctor Bottaniz.Emanuel Trípodi; Brian Lluy, Juan Larrea, Tobías Albarracín, Federico Alvarez; Francisco Ilarregui, Gabriel Ramírez, Augusto Max, Leandro González; Jonatan Torres, Felipe Cadenazzi. DT: Mario Sciacqua.Nuevo Monumental.Pablo Díaz.Leandro Núñez y Mauro Ramos Errasti.Estela Alvarez de Olivera.21:05TyC Sports.