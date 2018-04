¿Cómo resolver la espiral inflacionaria?

Es un viejo problema que aqueja a generaciones de argentinos desde hace décadas y los gobiernos de distintos signos políticos parece que no le encuentran la vuelta o la manera de solucionar la galopante inflación.Hace unos días se conocieron los datos del INDEC con un 2,3% de marzo y el acumulado del primer trimestre es del 6,7%, con lo cual la meta que se propuso la actual administración del 15% no será cumplida.Más allá de lo coyuntural, a decir verdad es un tema excesivamente complejo porque interactúan distintas variables, en un contexto de cultura inflacionaria que no será fácil desterrar de un plumazo, como sería la tentación de cualquier ciudadano.Sobre las causas principales, Jorge Ghiano (integra SAIPE) opina ante la consulta de este cronista de LA OPINION: "1) la emisión monetaria, en estos dos años se emitieron más de 60.000 millones de pesos, casi lo mismo que el gobierno anterior en sus últimos dos años; 2) el empresariado argentino siempre dispuesto a aumentar los precios con el único objetivo de ganar más; 3) la devaluación del dólar a los únicos que beneficia es a los exportadores; 4) Chile para llegar a la inflación actual le costó 10 años (hoy 3% anual), somos el segundo país en latinoamérica con más inflación, después de Venezuela".Una señal de la espiral inflacionaria es cuando aumentan los precios de los combustibles, que termina repercutiendo en los otros rubros de la economía: la alimentación, la vestimenta, los alquileres, los bienes de uso, las tarifas (uno de los países con mayor carga tributaria).En el medio están las negociaciones salariales de los distintos convenios colectivos, que suelen darse en el primer semestre del año, generando acuerdos salariales según las estimaciones previstas en el año (incluida la cláusula gatillo) y en caso de no concretarse terminan en conflictos laborales.¿Cómo repercute la inflación en la economía familiar? Basta con ir a los supermercados o los almacenes del barrio para darse cuenta que los precios son remarcados en forma bastante seguida, repercutiendo en los bolsillos de la gente, especialmente los que viven de un sueldo fijo, los jubilados que cobran la mínima o los desempleados.¿Cómo se forman los precios? Estamos acostumbrados a escuchar que lo que le pagan a los productores de las materias primas (leche, carne, granos) dista mucho del precio final en la góndola, habiendo una diferencia de cuatro o cinco veces. En el medio influyen otros actores de la cadena: la industria con su transformación del producto originario, comerciantes mayoristas y minoristas, que en muchos casos suelen remarcar por las dudas.A la hora de hablar de posibles soluciones, Ghiano precisa algunas pistas: 1) frenar la emisión monetaria; 2) el control de precios nunca funcionó; 3) eliminar el déficit de balanza de pagos, hoy se importa más de lo que se exporta; 4) eliminar el déficit fiscal, mayores egresos que ingresos.¿Por qué en otros países europeos y latinoamericanos la inflación anual no supera el 5%? Hay una experiencia interesante como fue el Pacto de la Moncloa en España de 1977 en la que participaron partidos políticos, sindicatos y otros actores sociales, acordando un programa político y económico, en medio de una grave crisis.¿Es posible que el gobierno nacional convoque a los principales actores (cámaras de empresarios y comerciantes, productores, representantes de los gremios y grupos sociales relevantes) para discutir y consensuar este grave problema de la inflación?