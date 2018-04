Abren inscripción para la compra de 8 lotes

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Según se hizo saber en parte de prensa reciente, hoy, lunes 16 de abril, la Municipalidad y el Instituto Municipal de la Vivienda abren la inscripción para aquellos interesados en la compra de 8 lotes ubicados en el barrio Moreno en el denominado “Loteo Rossi”. La venta de estos lotes está aprobada por la Ordenanza 2.699/2018.

La inscripción estará abierta por 15 días a partir del día lunes 16 de abril. Para la inscripción deberán dirigirse a las oficinas del Instituto Municipal de la Vivienda ubicada en Punto Gob Terminal en calle Av. Yrigoyen Nº 768 Planta Alta. Horarios de atención de 7:00 a 14:00 hs. de lunes a viernes.



Requisitos para los aspirantes



Podrán inscribirse en esta operatoria aquellas personas que conformen grupo familiar y para solteros que no conformen grupo familiar y que acrediten la totalidad de los siguientes requisitos:



* Ser mayor de 18 años y tener una residencia mínima de 5 años inmediatos anteriores a la inscripción, comprobable, en la ciudad de Sunchales, la que puede ser atribuida a uno de los integrantes del grupo familiar.-



* Tener ingresos mínimos netos comprobables a la fecha de la sanción de la presente, con un tope máximo de Pesos treinta mil ($ 30.000,00). Se contabilizarán todos los ingresos del grupo familiar conviviente. La comprobación de los ingresos se efectuará a partir de la presentación de los tres (3) últimos recibos de sueldo, para los trabajadores en relación de dependencia, y de presentación de comprobantes de pago de monotributo y/o declaración jurada de ganancia y/o declaración jurada del impuesto a los ingresos brutos para los autónomos.-



* No poseer inmuebles registrados a título de propietario, como así tampoco adjudicatarios de viviendas municipales, o planes de vivienda cualesquiera de los integrantes del grupo familiar conviviente. Se exceptúan aquellos titulares de una única nuda propiedad, si aún viviese el usufructuario.



Los postulantes a adjudicatarios deberán inscribirse en el Instituto Municipal de la Vivienda, a través de un formulario que tendrá carácter de Declaración Jurada y deberá acompañar el mismo con:



* Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, primera y segunda hoja y cambio de domicilio.



* Fotocopia legalizada de los tres (3) últimos recibos de sueldo.



* Fotocopia legalizada de comprobantes de pago de monotributo y/o declaración jurada de ganancia y/o declaración jurada del impuesto a los ingresos brutos para los autónomos



Evaluación de aspirantes



Los aspirantes a adjudicatarios serán evaluados por la Comisión establecida en el Artículo 3º de la presente Ordenanza, quedando automáticamente descalificados y excluidos del Registro de Aspirantes, aquellos que no den cumplimiento a alguno de los mismos, o quienes hubiesen omitido o falseado la información referida a los requisitos para los aspirantes.-



Sorteo



La Municipalidad de Sunchales y el Instituto Municipal de la Vivienda realizaran el sorteo ante escribano público, designando a los aspirantes pre-adjudicados y la ubicación de los lotes, contando con titulares y suplentes.



Condiciones de venta



Estos lotes salen a la venta mediante la modalidad contado, con un valor de $200.000.