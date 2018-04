María Cash: la mujer asegura que la vio con vida en 2013

SALTA, 15 (NA). - La mujer que habría sido golpeada y torturada luego de vincular a su ex esposo penitenciario con la desaparición de María Cash, aseguró que vio a la diseñadora porteña, la cual estuvo con vida y cautiva de una red de trata al menos hasta 2013, dos años después de su desaparición.

Así lo indicó el abogado Sergio Chiericotti, quien asiste a la mujer, llamada Julia, en un conflicto por la tenencia de los hijos comunes con el esposo.

La mujer denunció el vínculo con la desaparición de María Cash de su ex esposo y otros integrantes del Servicio Penitenciario Federal en Buenos Aires, y al regresar a su domicilio de la ciudad de Salta fue atacada por al menos dos hombres que la golpearon, drogaron y tajearon con armas blancas.

Chiericotti sostuvo que la mujer reconoció entre los atacantes a su ex esposo.

El ataque se produjo el miércoles y la mujer estuvo internada varios días en el Hospital San Bernardo hasta que fue dada de alta.

Según Chiericotti, la mujer vivió hasta 2013 con su esposo en la zona de Campo Quijano.

En ese lugar, siempre según su relato, tenían a varias mujeres cautivas y drogadas en un campo alquilado, y entre ellas se encontraba Cash.

"Mi clienta, insiste que una de esas chicas era María Cash. Es más, su hijo mayor, hoy de 17 años, tiene en su memoria la misma información pues él, en ese entonces de 10 años, era el encargado de llevarle agua a las muchachas", dijo el letrado en declaraciones reproducidas por el portal del diario El Tribuno.

El abogado dijo que el Estado debe proteger a su clienta y sostuvo, al hablar del ataque, que "ella reconoció a su ex esposo y dijo que la ahorcaron, la drogaron con cápsulas y luego le tatuaron el cuerpo con leyendas como ´el macho siempre gana`".

La joven diseñadora desapareció cuando tenía 29 años, tras salir el 4 de julio de 2011 desde la terminal de ómnibus de Retiro hacia Jujuy, para dirigirse a la casa de un amigo.

Lo último que se sabe con certeza es que varios kilómetros antes de llegar a Jujuy, en la ciudad salteña de Rosario de la Frontera, Cash se bajó del ómnibus porque se sentía "incómoda", según revelaron sus familiares.

Posteriormente, se comprobó que hizo dedo al menos a una camioneta y a un camión, que la trasladaron en primer lugar hacia el este y luego al sur, en dirección a la provincia de Santiago del Estero.

El último contacto que la joven tuvo con sus allegados se concretó por correo electrónico cuatro días después de su partida de Retiro.