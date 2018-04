Jornada ideal para el hockey de CRAR

El sábado se disputó la cuarta fecha del torneo Dos Orillas, Zona Estímulo, de hockey damas. Como local, CRAR se impuso en todas las categorías frente a Talleres Blanco de Paraná.

Este es el detalle de los resultados: Sub 12: CRAR 2 (Maitena Dubas -2-) – Talleres Blanco 0.

Sub 14: CRAR 7 (Sofía Bolea -4-, Guadalupe Vannay, Guillermina Astudillo y Agustina Yose) – Talleres Blanco 0.

Sub 16: CRAR 4 (Alina Costamagna -2- y Catalina Schiavi -2-) – Talleres Blanco 1.

Sub 18: CRAR 4 (Abril Beltramino -2- y Alina Costamagna -2-) – Talleres Blanco 0.

Reserva: CRAR 2 (Pamela Dominguez y Catalina Ingaramo) – Talleres Blanco 0.

Primera: CRAR 4 (Elena Brown, Magalí Allassia, Pamela Dominguez y Agostina Pizzi) – Talleres Blanco 0.

En la próxima fecha, CRAR tendrá jornada libre y cuando se dispute el capítulo 6 estará enfrentándose con Atlético Franck.