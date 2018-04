Nadal en el Principado

MONTECARLO, 16 (AFP-NA) - A pesar del escaso rodaje, Rafa Nadal sigue siendo el gran favorito para la temporada de tierra que se abre este domingo en Montecarlo, donde busca su undécimo trofeo, primera parada de su gran objetivo de la temporada, ganar Roland Garros, también por undécima vez.

Alejado de las pistas durante dos meses, la bestia del polvo de ladrillo completó un regreso perfecto el pasado fin de semana en su superficie favorita, en los cuartos de final de la Copa Davis contra Alemania en la plaza de toros de Valencia. Primero pasó por encima del veterano Philipp Kolhschreiber (6-2, 6-2, 6-3) y luego aplastó a uno de los hombres llamados a sucederle, Alexander Zverev (6-1, 6-4, 6-4). A tal punto que su mentor y ya antiguo entrenador, Toni Nadal, dijo estar "un poco sorprendido" por el nivel de juego del número 1 mundial.

"Esto es un augurio para un muy buen año sobre tierra batida", añadió el hombre que ayudó a construir el mito. Nadal, por su parte, también se mostró optimista este domingo: "Siento que juego bien, he tenido buenas jornadas de entrenamiento aquí, con buenos sets. Siempre me he sentido bien aquí, para ser honesto, me entreno y no pienso en si la lesión volverá o no".



LESION OLVIDADA

Su lesión muscular en la pierna derecha, que le obligó a retirarse en cuartos de final del Abierto de Australia, parece superada. Si no sufre una recaída, Nadal está en condiciones de protagonizar una de sus imparables giras primaverales europeas.

En Montecarlo, Roma, Madrid o París no se encontrará de nuevo con su gran rival, Roger Federer, que ha decidido no participar en la temporada de tierra batida, como ya hiciera el año pasado, para preservar fuerzas para la hierba. El año pasado no le pudo dar mejores resultados esta decisión, con un triunfo en Wimbledon, que este año se juega entre el 2 y el 15 de julio.

Otro antiguo número 1 mundial, Andy Murray, operado de la cadera en enero, no ha vuelto a la competición. Además el imprevisible Stan Wawrinka, ganador de Roland Garros en 2015 y finalista el año pasado, llega muy justo físicamente para competir en el Principado.

Sí competirá Novak Djokovic, ¿pero a qué nivel? Sus recientes actuaciones en Indian Wells y Miami provocaron la separación del serbio de los técnicos André Agassi y Radek Stepanek, y el probable reencuentro con su antiguo entrenador Marian Vajda.