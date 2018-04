Paran bancarios martes y miércoles

BUENOS AIRES, 16 (NA). - La Asociación Bancaria realizará un paro nacional de 48 horas este martes y miércoles en reclamo de una mejora en la oferta salarial del 15 por ciento y al argumentar que "la paciencia se ha agotado".La propuesta expuesta hasta el momento es de una suba salarial para 2018 de 7% retroactivo a febrero, y dos cuotas de 4% para julio y octubre.El gremio anunció la semana pasada una huelga para este martes y miércoles ante el fracaso en las negociaciones salariales con las entidades financieras.En un comunicado, el sindicato del sector criticó: "Hace tiempo se han traspasado los límites. La paciencia se ha agotado".Al endurecer su postura frente al conflicto, el secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, ya advirtió que si los empresarios no mejoran la oferta, continuarán "los paros y las medidas de fuerza".Además de rechazar la propuesta del 15 por ciento, el gremio cuestionó a las entidades financieras porque la iniciativa implica una baja en un 50 por ciento de la compensación del Día del Bancario, que pasaría de 26.000 a 13.000 pesos.También criticó que las cámaras empresariales "no quieren abonar la compensación de enero".La huelga fue anunciada luego de que Palazzo mantuviera una reunión con los presidentes de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) y de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA) en un intento de acercar posiciones en el conflicto.En esa oportunidad, los presidentes de la Asociación de Bancos Públicos y Privados (ABAPPRA) y de la Asociación de la Banca Especializada (ABE) no formaron parte de las deliberaciones dado que se encontraban en el exterior.Anteriormente, unos 165.000 trabajadores habían paralizado el servicio de atención al público y el clearing de los bancos públicos y privados en toda la Argentina en rechazo a la propuesta salarial.