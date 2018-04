Nueva fecha del Preparación

En la Primera B se jugó la tercera fecha del Preparación y el martes se definirá cuando completarán los minutos que le quedan al juego entre Vila y Aldao, que jugaban el viernes por la noche y fue suspendido por lluvia.

En la Zona A, Bochazo volvió a ganar y sigue siendo el único líder. En la Zona B el que lidera es La Hidráulica de Frontera con 6 puntos, mientras que en la Zona D y C los punteros tienen 7 unidades. Ellos son: Independiente de Ataliva y el Deportivo Bella Italia, respectivamente.

Vale recordar que el viernes jugaban Vila y Aldao, igualaban 1-1 y el juego tuvo que ser suspendido por lluvia. Se jugaban 20 minutos del PT.

Todo lo sucedido ayer y lo que se viene:



San Martín 0 vs Bochazo 1



Cancha: San Martín de Angélica.

Árbitro: Mauro Cardozo

Reserva: 1-2



Gol: PT 31m de penal Fernando Ceballos (B). Incidencias: Expulsados ST 15m Ismael Vélez (B), 18m Fernando Ceballos (B) y 25m Jonatan Gómez (SM).



Talleres (MJ) 3 vs Libertad Estación Clucellas 0



Cancha: Talleres de María Juana.

Árbitro: Raúl Rodríguez

Reserva: 2-1



Goles: PT 4m Mauricio Valinotti (T), ST 30m Fernando Valinotti (T) y 47m Víctor Bonino (T). Incidencia: Expulsado: ST 8m Nicolás Galfione (L).



Zenón Pereyra 0 vs Dep. Josefina 2



Cancha: Zenón Pereyra F.C.

Árbitro: Darío Suárez

Reserva: 1-3



Goles: PT 22m Maximiliano Taborda (DJ) y Rodrigo Calvo (DJ). Incidencia: Expulsados: ST 44m Emanuel Hein (ZP) y Jesús Ibarra (DJ).



Atlético Esmeralda 3 vs Sp. Santa Clara 1



Cancha: Atlético Esmeralda.

Árbitro: Gonzalo Hidalgo

Reserva: 1-0



Goles: PT 5m y 10m Ismael Blanco (AE), 18m de penal Rodrigo Finetti (SSC), 42m de penal Alexandro Boasso (AE).



Deportivo Bella Italia 1 vs. Sp. Roca 0



Cancha: Deportivo Bella Italia.

Árbitro: Claudio González

Reserva: 2-1



Gol: ST 36m Franco Valdez (BI). Incidencia: Expulsado: ST 45m Claudio Albarracín (SR).



Tiro Federal 0 vs Unidad Sancristobalense 0



Cancha: Tiro Federal de Moisés Ville.

Árbitro: Guillermo Vacarone.

Reserva: 0-5



Goles: no hubo.



Independiente San Cristóbal 0 vs Independiente Ataliva 1



Cancha: Independiente San Cristóbal.

Árbitro: Silvio Ruiz.

Reserva: 2-0



Gol: PT 18m Osvaldo Peretti (IA).



Las Posiciones: Zona A: Bochazo 9, puntos; Talleres (MJ) 6; Atlético (MJ), 3; Libertad E.C. 0; San Martín 0. Zona B: La Hidráulica 6, puntos; Josefina 4; Atl. Esmeralda 4; Santa Clara 3; Zenón Pereyra 0. Zona D: Independiente Ataliva 7, puntos; Unidad 5; Tiro Federal 4; Independiente San Cristóbal 0. Zona C: Bella Italia 7, puntos; Vila 3; Aldao 2; Roca 1; Moreno 0.



Próxima fecha (4°): Zona A: Libertad E.C. vs San Martín, Bochazo vs Atlético (M). Libre: Talleres (MJ). Zona B: Santa Clara vs Zenón Pereyra, Josefina vs La Hidráulica. Libre: Atl. Esmeralda. Zona C: Roca vs Vila, Aldao vs Moreno. Libre: Bella Italia. Zona D: Ataliva vs Tiro Federal, Ind. San Cristóbal vs Unidad Sancristobalense.