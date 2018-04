Fuerte respaldo socialista a la reforma constitucional

Con la participación de más de 600 referentes de todo el territorio provincial, se realizó ayer en la ciudad de Santa Fe el 10° Congreso Provincial del PS en el Paraninfo de la UNL, donde estuvieron presentes el gobernador Miguel Lifschitz, y los exgobernadores Antonio Bonfatti, y Hermes Binner.Durante el Congreso, donde se ratificó a Enrique Estévez, como secretario general, y a Rubén Galassi, como adjunto, el socialismo resolvió por unanimidad impulsar la reforma de la Constitución provincial, instando a sus legisladores a votar a favor el proyecto de reforma enviado por el ejecutivo provincial. En el mismo se reafirmó el compromiso de trabajar en favor de la despenalización del aborto e impulsar la paridad de género en todos los ámbitos. Asimismo, los socialistas se comprometieron a impulsar una alternativa progresista para el país."Hay una sociedad que nos está pidiendo que construyamos una alternativa progresista para el país", expresó el gobernador Lifschitz en la apertura del Congreso, y añadió: “Estamos convencidos que podemos mostrar un modelo de estado social, transparente y participativo que no tiene correlato en otros lugares de Argentina. Estamos impulsando una nueva reforma de la constitución, que hoy justamente cumple 65 años desde su última actualización, y es un proyecto que venimos discutiendo hace décadas. Se trata de una propuesta para establecer una base de valores y derechos para las futuras generaciones”.La apertura también estuvo a cargo del presidente nacional del PS, Antonio Bonfatti; de la intendenta de Rosario, Mónica Fein, y del concejal de la ciudad de Santa Fe, Emilio Jatón. La presidencia del Congreso estuvo en manos de Erica Hynes, acompañada por cuatro mujeres referentes partidarias. Sobre el final, Enrique Estévez cerró el encuentro partidario.A su turno, Bonfatti reconoció que “estamos en un cambio de época”, pero insistió en que "hay cosas que no cambian, y es necesario seguir hablando con la gente y contarles las grandes y profundas transformaciones que hemos hecho y venimos haciendo hasta ahora. Están en juego nuestros derechos y no queremos que esta provincia vuelva para atrás. Hay que defender lo nuestro con uñas y dientes y seguir dando pasos para adelante".Fein, en tanto, habló de la fortaleza del espacio político y la realidad provincial. "Caminamos y trabajamos para seguir transformando la realidad junto con otros que también quieren justicia y más igualdad. El futuro está en nuestras manos y hay que seguir construyéndolo, para eso queremos seguir generando políticas activas que promuevan la igualdad de género, para construir una real democracia”.Previamente, Jatón enumeró los desafíos por delante en la ciudad de Santa Fe y la provincia: "Me emociona estar aquí para hablar de política y sobre lo que tenemos por delante, en un lugar tan emblemático como este, junto a ustedes, donde estuvieron Raúl Alfonsín y Alfredo Palacios. Tenemos que aprender de estos encuentros, porque en momentos donde los partidos se encuentran con dificultades, me siento parte de este proyecto político".En el cierre, Enrique Estévez señaló: "El socialismo siempre representó el futuro y lo nuevo, y la construcción de ese futuro la hacemos colectivamente, donde todos y todas aportamos para cambiar la realidad. Eso representa este congreso". Por último destacó, el “gran desafío por delante que es la reforma de la constitución, y que respaldamos fuertemente desde este congreso".