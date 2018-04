Macri destacó el compromiso en la lucha contra la corrupción

BUENOS AIRES, 15 (NA). - El presidente Mauricio Macri advirtió ayer que "son muchos los que todavía apuestan por la impunidad" en las causas por corrupción, a la vez que reclamó que los "esfuerzos para combatir" esos delitos "deben cruzar las fronteras".

Macri se expresó en este sentido al hablar en la sesión plenaria de la VIII Cumbre de las Américas que se desarrolla en la ciudad peruana de Lima, donde mantuvo además encuentros bilaterales con jefes de Estado de la región y de Europa.

"Uno de los desafíos más grandes en la región es la relación entre corrupción, democracia y desarrollo sostenible. La experiencia nos enseña que allí donde la democracia se debilita, la corrupción se incrementa; donde la desigualdad no da tregua, la corrupción hecha raíces", sostuvo el mandatario.

Durante su discurso, el jefe de Estado destacó las políticas que impulsó su Gobierno en la lucha contra la corrupción, aunque advirtió que "estos cambios no son fáciles: son muchos los que quieren evitar las iniciativas que transparenten al Estado por miedo a que afecten sus intereses, son muchos los que todavía apuestan por la impunidad".

En una clara alusión a las coimas pagadas por la constructora brasileña Odebrecht en varios países, Macri señaló que "la corrupción cruza fronteras y los esfuerzos para combatirla también deben hacerlo". "Sólo así podremos construir un futuro democrático, pacífico y próspero para las Américas", consideró el Presidente, quien afirmó que "un sistema democrático estable, transparente y que brinda respuestas es una herramienta fundamental contra la corrupción". Y agregó: "Necesitamos garantizar que los bienes públicos lleguen a los que más los necesitan a través de procesos institucionales y transparentes y no de redes clientelares o intercambio de favores".



INSEGURIDAD

Por otra parte, el mandatario advirtió que el continente es "una zona de preocupantes niveles de inseguridad y violencia", ante lo cual subrayó la necesidad de "optimizar la colaboración para erradicar el flagelo de la droga, la trata de personas y el crimen organizado".

"Para esto necesitamos un mayor nivel de cooperación entre nuestras agencias de seguridad y nuestros sistemas judiciales. Compartir información a través de las nuevas oportunidades que nos brinda la tecnología es una tarea ineludible", indicó.

Finalmente, el jefe de Estado destacó que "otro gran desafío es la conectividad, una de las trabas más importantes de la región". "Para lograr una inserción inteligente en la economía mundial el déficit de la conexión física entre nuestros países y hacia afuera es lo que tenemos que resolver. Si nos conectamos más, no hay dudas de que vamos a ser más competitivos", concluyó.



VENEZUELA

Macri redobló sus críticas al Gobierno de Venezuela y reclamó "una verdadera salida democrática y pacífica" para el país gobernado por Nicolás Maduro, a la vez que advirtió que la nación caribeña muestra "el caso extremo de lo que puede llevar a una sociedad un proceso de corrupción descontrolado".

En su discurso en la Cumbre de las Américas, el jefe de Estado ratificó que la Argentina "va a desconocer cualquier elección que surja de un proceso de este tipo" porque "eso no es una elección democrática".



ENCUENTROS BILATERALES

En el marco de la Cumbre de las Américas, Macri mantuvo una reunión bilateral con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, quien le comunicó la invitación para que la Argentina participe como observador de la reunión del G7 en Quebec, en su condición de organizador del próximo G20.

También mantuvo un encuentro con el senador republicano de Estados Unidos Marco Rubio, que reemplazó a la reunión que tenía prevista con el presidente de ese país, Donald Trump, quien no asistió a la Cumbre.

Por otra parte, el mandatario se reunió con sus pares de Colombia, Juan Manuel Santos, y de Panamá, Juan Carlos Varela, con quien conversó sobre el turismo entre la Argentina y el país centroamericano y la posibilidad de incrementar la frecuencia de los vuelos de la aerolínea Copa.