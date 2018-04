BH dejó sin invicto a Libertad

El viernes se disputó de manera completa la cuarta fecha del torneo Preparatorio de primera división de la Asociación Rafaelina de Básquetbol. La nota saliente fue el triunfo de Ben Hur como local ante Libertad, con lo cual ya no hay invictos. El equipo de Cristian Losano prevaleció por 80 a 74, con 22 puntos de Hernando Aveldaño, mientras que Manuel Alonso fue el principal anotador aurinegro con 21.Por la misma zona, Independiente volvió a ganarle a Quilmes, esta vez como visitante. El resultado fue por 56 a 47, con 18 puntos de Santiago Caligaris en el ganador. Agustín Leonardi sumó 16 en los cerveceros.En tanto, 9 de Julio sufrió una ajustada derrota de local frente a Unión de Sunchales por 71 a 69. Matías Loro fue la figura del Bicho Verde con 21, en tanto que Franco Albornoz sumó 16 en el León.Finalmente, en Villa Rosas, Atlético derrotó nuevamente a Peñarol, esta vez por 74 a 52. Jonatan Faber, con 20 puntos, fue el anotador máximo del Celeste. Agustín Perrig aportó 17 en los dirigidos por Juan Andornino.Atlético y Unión 7 puntos; 9 de Julio 6 y Peñarol 4. Próxima fecha: Unión vs. Peñarol y Atlético vs. 9 de Julio.Libertad de Sunchales 7 puntos; Ben Hur e Independiente 6 y Quilmes 5. Libertad vs. Quilmes e Independiente vs. Ben Hur.EL PRIMERO DE GOLDEN STATEA pesar de no contar con Stephen Curry, Golden State evidenció su enorme superioridad sobre San Antonio y se impuso por 113-92 en el comienzo de los play offs de la NBA.Los Spurs tendrán mucho trabajo por hacer, si es que pretenden al menos ser competitivos en este cruce. El único punto positivo desde la óptica de San Antonio, es que Manu Ginóbili tuvo una muy buena actuación, finalizando con 9 puntos, 3 rebotes, 3 robos y 1 asistencia en 16 minutos en cancha. De hecho, el argentino fue de lo más productivo de un equipo que prácticamente no tuvo ningún punto alto, demostrando nuevamente su enorme vigencia.